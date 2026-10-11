KRAJ: Liverpul - Mančester Siti 0:3 (VIDEO)

PREMIJER LIGA ENGLESKE, 6. KOLO

LIVERPUL – MANČESTER SITI 0:3 (0:0)

/Haland 65, Doku 68, Šerki 78/

Stadion: Enfild (61.276 mesta)

Sudija: Kris Kavana

Crveni karton: Rajan Gravenberh (Liverpul) u 62. minutu

Liverpul: Alison - Arauho (75. Fimpong), Van Dajk, Žake (88. Kjeza), Kerkez - Mekalister, Gravenberh - Munjoz, Virc (66. Nioni), Barkola (88. Gomez) - Kumas (75. Engumoa).

Mančester Siti: Donaruma - Nunes, Gei, Dijas, O'Rajli (66. Gvardiol) - Fernandez, Anderson - Endijaje (56. Doku), Šerki, Semenjo - Haland (80. Alan).

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