(ABA/Dragana Stjepanović)
UŽIVO: Partizan Mozzart Bet - Beč
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ned. 11.10.26. | 20:38
Sva dešavanja iz dvorane Aleksandar Nikolić pratite na Mozzart Sportu
ABA LIGA, Grupa B, 3. kolo
Partizan Mozzart Bet – Beč
/24:19/
Dvorana: Aleksandar Nikolić (Beograd)
Sudije: Hakan Senkesen, Benis Ćehić, Igor Temelkov
Partizan Mozzart Bet: Olman, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Lovernj, Si
Beč: Radovčić, Zimonjić, Mvila-Mvaka, Jovanović, Langović, Endži, Novaković, Stazić, Gan, Šerfild, Kureš
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