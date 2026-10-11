(ABA/Dragana Stjepanović)
(ABA/Dragana Stjepanović)

UŽIVO: Partizan Mozzart Bet - Beč

ned. 11.10.26. | 20:38

Sva dešavanja iz dvorane Aleksandar Nikolić pratite na Mozzart Sportu

!!! KVOTE UŽIVO !!!

ABA LIGA, Grupa B, 3. kolo

Partizan Mozzart Bet – Beč
/24:19/

Dvorana: Aleksandar Nikolić (Beograd)
Sudije: Hakan Senkesen, Benis Ćehić, Igor Temelkov

Partizan Mozzart Bet: Olman, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Lovernj, Si

Beč: Radovčić, Zimonjić, Mvila-Mvaka, Jovanović, Langović, Endži, Novaković, Stazić, Gan, Šerfild, Kureš

tagovi

KK PartizanUŽIVOABA ligaKK Beč
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Obaveštavaj me

KK Partizan Mozzart Bet

Sledeća vest