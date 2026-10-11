Milan je kostur od tima koji bolje od ovoga i ne može (VIDEO)
Vreme čitanja: 5min | ned. 11.10.26. | 20:16
Čim neko proba da igra fudbal, Rosoneri su u problemu
Prošle sezone je Milan pobeđivao u derbijima i protiv jakih rivala, ali je na ‘malim’ utakmicama prosipao bodove i to ga je na kraju i koštalo sloma sezone.
Ove sezone pod Rubenom Amorimom, Rosoneri pobeđuju slabije, ali čim naleti neko jači ko hoće da igra fudbal, upadaju u problem. Tako je bilo protiv Juventusa, Lacija, Benfike, pa i večeras protiv Sasuola u gostima – 1:1.
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Sasuolo nije baš mačji kašalj poput Torina, Venecije ili Lećea. Neroverdi i te kako umeju da odigraju dobar fudbal i da pariraju jačima od sebe. Tradicionalno su bili crna mačka i kada je Milan imao jače generacije od ove današnje, pa nije nikakvo iznenađenje što se ta tradicija nastavila i večeras.
Nije to bio bogzna kakav fudbal domaćih, ali je bilo dovoljno iskusno i agresivno da anesteziraju Milan i ostave ga bez velikih prilika. Amorimove ideje da igra vertikalniji fudbal sa akcentom na napade po bokovima ne funkcionišu protiv ozbiljnije pripremljenih rivala. Možda će vremenom da profunkcionišu, ali trenutno ne obećavaju, a konkurencija odmiče. Kada se bočni koridori zaustave, Milan je bez Luke Modrića bezidejan i bezopasan. Amorim je to večeras shvatio nakon bledog prvog poluvremena u kojem Milan do samog finiša nije stvorio ljudsku šansu. Tada su udarcima glavom zapretili Gonsalo Ramos i Strahinja Pavlović, ali je Arijanet Murić bio na visini zadatka na Sasuolovom golu.
Amorim je na poluvremenu uveo Modrića umesto Estupinjana, pojačao sredinu, ali je nastavio da se muči. Sasuolo je zapretio preko Vasilija Adžića, da bi na drugoj strani Adrijan Rabio iskoristio Modrićevo prisustvo da krene napred i postigao efektan gol. Francuz je fantastičnim udarcem iskosa u bliži ugao probušio Murića i doveo Milan u vođstvo. Koje je trajalo samo pet minuta…
Holandski štoper Kas Odental je slučajno dobio šansu u prvom poluvremenu zbog povrede Fedea Lejsena i maksimalno je iskoristio. Nakon loše izvedenog kornera Lorijentea, odbrana Milana je još lošije intervenisala, lopta je skakutala kroz peterac i tamo se najbolje snašao Odental za izjednačenje. Pre toga je Menjon sprečio efektan gol Torštveta.
Ulazak Alfađa Sisea u finišu je malo razmrdao Milan, mladi ofanzivac je imao dobar pokušaj sa distance, ali to je bilo sve… Realna podela plena na kraju.
Nemanja Matić je igrao u domaćem timu do 79. minuta i pružio još jednu odličnu partiju, dok je Strahinja Pavlović odigrao ceo meč za goste.
SERIJA A – 6. KOLO
Subota
Đenova - Fjorentina 2:1 (2:0)
/Osmajić 8, Mesijas 15 - Vaskez 73ag/
Inter - Parma 3:0 (3:0)
/Sučić 13, Čalhanoglu 18p, Tiram 31/
Napoli - Frozinone 3:0 (2:0)
/De Brujne 29, 90+4, Lang 32/
Nedelja
Komo - Roma 0:0
Lacio - Monca 3:1 (2:0)
/Tavares 3, Isaksen 23, Pinamonti 88 - Gogličidze 46/
Leće - Bolonja 1:2 (0:1)
/Fatah 64 - Orsolini 17, Enem 75/
Sasuolo - Milan 1:1 (0:0)
/Odental 68 - Rabio 63/
20.45: (5,80) Kaljari (3,80) Juventus (1,62) MOZZART RELAX
Ponedeljak
18.30: (1,55) Atalanta (4,20) Venecija (5,90) MOZZART RELAX
20.45: (2,40) Torino (3,30) Udineze (3,00) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama