Milan je kostur od tima koji bolje od ovoga i ne može (VIDEO)

Sasuolo nije baš mačji kašalj poput Torina, Venecije ili Lećea. Neroverdi i te kako umeju da odigraju dobar fudbal i da pariraju jačima od sebe. Tradicionalno su bili crna mačka i kada je Milan imao jače generacije od ove današnje, pa nije nikakvo iznenađenje što se ta tradicija nastavila i večeras.

Nije to bio bogzna kakav fudbal domaćih, ali je bilo dovoljno iskusno i agresivno da anesteziraju Milan i ostave ga bez velikih prilika. Amorimove ideje da igra vertikalniji fudbal sa akcentom na napade po bokovima ne funkcionišu protiv ozbiljnije pripremljenih rivala. Možda će vremenom da profunkcionišu, ali trenutno ne obećavaju, a konkurencija odmiče. Kada se bočni koridori zaustave, Milan je bez Luke Modrića bezidejan i bezopasan. Amorim je to večeras shvatio nakon bledog prvog poluvremena u kojem Milan do samog finiša nije stvorio ljudsku šansu. Tada su udarcima glavom zapretili Gonsalo Ramos i Strahinja Pavlović, ali je Arijanet Murić bio na visini zadatka na Sasuolovom golu.

Amorim je na poluvremenu uveo Modrića umesto Estupinjana, pojačao sredinu, ali je nastavio da se muči. Sasuolo je zapretio preko Vasilija Adžića, da bi na drugoj strani Adrijan Rabio iskoristio Modrićevo prisustvo da krene napred i postigao efektan gol. Francuz je fantastičnim udarcem iskosa u bliži ugao probušio Murića i doveo Milan u vođstvo. Koje je trajalo samo pet minuta…