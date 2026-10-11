Majstorija Benfikinog beka koji se tokom jeseni pretvara u golgetera (VIDEO)

Smanjena minutaža prijala je ukrajinskom vezisti, pošto je samo dva minuta po ulasku u igru, u 75, pogodio za 2:0. Na dodavanje Klaudija Ečeverija plasirao je loptu sa nekih 15 metara, po sredini gola. Morao je golman gostiju bolje da reaguje, ali nije uspeo. Kao ni u prvom poluvremenu, kada ga je majstorski prebacio Samjuel Dal na odlično dodavanje Vangelisa Pavlidisa. Nastavio je Grk golgeterski post, ovo je bila sedma uzastopna utakmica (računajući i četiri za reprezentaciju) u kojoj sjajni centarfor nije uspeo da se upiše u strelce, ali nema razloga za brigu u Lisabonu.

Jesen je period kada se levi bek Samjuel Dal pretvara u napadača. Šveđanin je prošle sezone došao u Benfiku na pozajmicu iz Rome, a letos je otkupljen za oko 9.000.000 evra. Večeras je postigao treći gol u dresu lisabonskog kluba. Prvenac je bio 1. novembra prošle godine takođe protiv Vitorije Gimarais, u pobedi sa 3:0. Potom je istog meseca dao gol Ajaksu u Ligi šampiona (2:0) i evo sada, opet u jesenjem mesecu, zatresao je mrežu u maniru iskusnog golgetera.

Bio je pogodak iz 24. minuta jedini precizan šut domaćih igrača od čak 16 pokušaja samo u prvom poluvremenu. Dominirala je Benfika ovom utakmicom i rutinski stigla do bodova protiv ekipe za koju nastupa nekadašnji vezista Železničara iz Pančeva, Matija Mitrović. Večeras je na terenu proveo tek desetak minuta.