Majstorija Benfikinog beka koji se tokom jeseni pretvara u golgetera (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | ned. 11.10.26. | 21:18
Lep gol Sebastijana Dala otvorio Orlovima vrata pobede nad Vitorijom Gimarais
Prijala je pauza fudbalerima Benfike da se konsoliduju posle poraza od Porta u velikom derbiju sa 1:3. Rutinski su savladali Vitoriju Gimarais (2:0) i vratili se na pobedničku stazu u portugalskom prvenstvu, ujedno i napravili lepu uvertiru za duel sa Seltikom u drugom kolu Lige Evrope, takođe na svom stadionu.
Ponovo je Marko Silva imao određene probleme sa povredama i suspendovanim igračima, pa je napravio tri promene u startnoj postavi u odnosu na meč sa liderom i aktuelnim šampionom. Za razliku od utakmice s Portom, od prvog minuta večeras su igrali Alesandro Čirkati, Leandro Bareiro i Andreas Šjelderup, dok su Georgi Sudakov i Fredrik Aursens ušli sa klupe, a Klemen Lengle morao da pauzira zbog crvenog kartona iz derbija.
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Smanjena minutaža prijala je ukrajinskom vezisti, pošto je samo dva minuta po ulasku u igru, u 75, pogodio za 2:0. Na dodavanje Klaudija Ečeverija plasirao je loptu sa nekih 15 metara, po sredini gola. Morao je golman gostiju bolje da reaguje, ali nije uspeo. Kao ni u prvom poluvremenu, kada ga je majstorski prebacio Samjuel Dal na odlično dodavanje Vangelisa Pavlidisa. Nastavio je Grk golgeterski post, ovo je bila sedma uzastopna utakmica (računajući i četiri za reprezentaciju) u kojoj sjajni centarfor nije uspeo da se upiše u strelce, ali nema razloga za brigu u Lisabonu.
Jesen je period kada se levi bek Samjuel Dal pretvara u napadača. Šveđanin je prošle sezone došao u Benfiku na pozajmicu iz Rome, a letos je otkupljen za oko 9.000.000 evra. Večeras je postigao treći gol u dresu lisabonskog kluba. Prvenac je bio 1. novembra prošle godine takođe protiv Vitorije Gimarais, u pobedi sa 3:0. Potom je istog meseca dao gol Ajaksu u Ligi šampiona (2:0) i evo sada, opet u jesenjem mesecu, zatresao je mrežu u maniru iskusnog golgetera.
Bio je pogodak iz 24. minuta jedini precizan šut domaćih igrača od čak 16 pokušaja samo u prvom poluvremenu. Dominirala je Benfika ovom utakmicom i rutinski stigla do bodova protiv ekipe za koju nastupa nekadašnji vezista Železničara iz Pančeva, Matija Mitrović. Večeras je na terenu proveo tek desetak minuta.
PRIMEIRA – 8. KOLO
petak
Moreirense - Žil Visente 0:1 (0:0)
/Valas Franka pen 90/
Braga - Sporting Lisabon 1:2 (1:0)
/Rui Silva ag 41 - Suarez 66, Bernardo ag 71/
subota
Maritimo - Porto 1:2 (1:1)
/Šalai 16 - Froholt 42, Pjetuševski 86/
Akademika Viseu - Estoril 2:1 (1:0)
/Kahraman 29, Maseguem 88 - Guitane 56/
Kasa Pija - Santa Klara 0:1 (0:1)
/Vaskonselos 90+2/
nedelja
Rio Ave - Nasional 3:2 (1:1)
/Klemensen 40, Bezera 57, Blesa 71p - Njoja 32, 59/
Benfika - Vitorija Gimarais 2:0 (1:0)
/Dal 24, Sudakov 75/
21.30: (2,15) Aruka (3,45) Estrela Amadora (3,35)
ponedeljak
21.15: (1,85) Famalikao (3,50) Alverka (4,40)
***kvote su podložne promenama