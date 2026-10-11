Španci ne mogu bez drame: Barsa se izvukla, Mirotić promašio produžetak

Vrhunski je krenula Valensija i kao najbolja ofanzivna ekipa Evrope krenula da rešeta Barselonu, pa je posle prve četvrtine imala +7 i odmah posle koša Šortsa na startu druge deonice došla do devet poena viška. Delovalo je da će imati sve u svojim rukama u Kataloniji, međutim onda se desio pravi kolaps gostujuće ekipe na obe strane. Slede tri trojke Barselone, konkretno Pare, Pantera i Martina, pa brzinski dolazi domaćin do izjednačenja. Posle tajm-auta Barsa nastavlja seriju i dolazi do vođstva, dok gosti ništa živo nisu mogli da pogode. Probudili su se tek pred kraj prvog poluvremena kada je Rivero doneo izjednačenje, a Armoni Bruks prvim poenima na meču preokret i vođstvo na poluvremenu od jednog poena, kada je pogodio trojku.

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Na startu drugog poluvremena dolazi Barselona do velikih osam poena viška, sve poenima iz reketa gde Valensija ništa nije mogla da odbrani, da bi ta prednost kasnije tokom trećeg kvartala narasla i do +12. Nikako nisu gosti uspevali da se vrate, iako su se malo napadački popravili, ali defanzivno je to bilo baš loše i na poslednji mali odmor je Barsa otišla sa osam poena viška. Naravno, to nije bio ni blizu kraj drami kakvu Španci vole da režiraju.

Iako je Barselona imala opet dvocifrenu prednost zahvaljujući trojci Martina za +11, malo po malo su gosti topili zaostatak i preko Osetkovskog i Mirotića došli su na samo dva poena minusa, taman da se zakuva pred kraj. Šorts je držao Valensiju u igri, delovalo je da će biti napeto do samog kraja, što je i bilo, mada se onda pojavio sjajni Para. Pogodio je trojku iz ugla i umalo nije skočio do plafona kako bi proslavio, što je možda bio i presudni koš na meču.

Uspeo je Mirotić prvo da smanji, pa i Tejlor za minus dva na 13 sekundi do kraja, što je značilo da ako Valensija nekim čudom ne ukrade loptu, da mora da pravi faul. Gibson je išao na liniju penala, pogodio je jedno i Valensija je imala priliku za produžetak. Nije uspeo Nikola Mirotić da pogodi za dodatnih pet minuta i Barsa se izvukla.

Do pobede su Barselonu predvodili Kevin Panter sa 13, Nibo i Robinson sa po 12 i Martin sa deset poena i 13 skokova. Kod Valensije su se istakli Ti Džej Šorts sa 19, Bruks sa 11 i Nikola Mirotić sa deset poena.