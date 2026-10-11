Španci ne mogu bez drame: Barsa se izvukla, Mirotić promašio produžetak
Vreme čitanja: 3min | ned. 11.10.26. | 21:16
Odličan derbi katalonskog velikana i Valensije u domaćem prvenstvu
Sjajan španski derbi odigran je u nedelju uveče! Ne može bez drame kod Španaca kada su ovakve utakmice, tako je bilo i u trećem kolu ACB lige. Barselona je dočekala Valensiju i slavila 89:86 posle velike drame.
Slepi miševi su umalo izborili produžetak u napetom poslednjem minutu, ali je Nikola Mirotić promašio za dodatnih pet minuta i domaćin je slavio u derbiju. Barselona će u duplom kolu Evrolige igrati protiv Makabija iz Tel Aviva (utorak, 20.30) i Olimpijakosa (petak, 20.30) kod kuće, dok će se Valensija sastati sa istim timovima – Olimpijakos (utorak, 21.00) i Makabi (četvrtak, 20.30), oba meča u Španiji.
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Vrhunski je krenula Valensija i kao najbolja ofanzivna ekipa Evrope krenula da rešeta Barselonu, pa je posle prve četvrtine imala +7 i odmah posle koša Šortsa na startu druge deonice došla do devet poena viška. Delovalo je da će imati sve u svojim rukama u Kataloniji, međutim onda se desio pravi kolaps gostujuće ekipe na obe strane. Slede tri trojke Barselone, konkretno Pare, Pantera i Martina, pa brzinski dolazi domaćin do izjednačenja. Posle tajm-auta Barsa nastavlja seriju i dolazi do vođstva, dok gosti ništa živo nisu mogli da pogode. Probudili su se tek pred kraj prvog poluvremena kada je Rivero doneo izjednačenje, a Armoni Bruks prvim poenima na meču preokret i vođstvo na poluvremenu od jednog poena, kada je pogodio trojku.
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Na startu drugog poluvremena dolazi Barselona do velikih osam poena viška, sve poenima iz reketa gde Valensija ništa nije mogla da odbrani, da bi ta prednost kasnije tokom trećeg kvartala narasla i do +12. Nikako nisu gosti uspevali da se vrate, iako su se malo napadački popravili, ali defanzivno je to bilo baš loše i na poslednji mali odmor je Barsa otišla sa osam poena viška. Naravno, to nije bio ni blizu kraj drami kakvu Španci vole da režiraju.
Iako je Barselona imala opet dvocifrenu prednost zahvaljujući trojci Martina za +11, malo po malo su gosti topili zaostatak i preko Osetkovskog i Mirotića došli su na samo dva poena minusa, taman da se zakuva pred kraj. Šorts je držao Valensiju u igri, delovalo je da će biti napeto do samog kraja, što je i bilo, mada se onda pojavio sjajni Para. Pogodio je trojku iz ugla i umalo nije skočio do plafona kako bi proslavio, što je možda bio i presudni koš na meču.
Uspeo je Mirotić prvo da smanji, pa i Tejlor za minus dva na 13 sekundi do kraja, što je značilo da ako Valensija nekim čudom ne ukrade loptu, da mora da pravi faul. Gibson je išao na liniju penala, pogodio je jedno i Valensija je imala priliku za produžetak. Nije uspeo Nikola Mirotić da pogodi za dodatnih pet minuta i Barsa se izvukla.
Do pobede su Barselonu predvodili Kevin Panter sa 13, Nibo i Robinson sa po 12 i Martin sa deset poena i 13 skokova. Kod Valensije su se istakli Ti Džej Šorts sa 19, Bruks sa 11 i Nikola Mirotić sa deset poena.
Mnogo lakši posao imala je Baskonija na domaćem parketu. Ekipa Paola Galbijatija veoma lako je savladala Huventud 93:73 i ostala na maksimalnom učinku, ujedno i prvom mestu zbog najbolje koš razlike. Takođe maksimalni za sada su još samo Real Madrid i Breogan, koji su ispod ekipe iz Baskije.
Baskoniju sada u duplom kolu Evrolige očekuje prvo duel sa Dubaijem u utorak (20.30) kod kuće, zatim gostovanje Virtusu u Bolonji u petak (20.30).
Do pobede su ih predvodili Kobi Simons sa 14, Duarte sa 13, Farid i Kuruc sa po 12 poena. Kod Huventuda istakli su se Laprovitola sa 15, Čitam i Sulejmanović sa po 12, Rejes sa 11 i Birgander sa deset poena.