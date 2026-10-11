Malo levo, pa desno - opa cupa: Angolski zvrk vezao Zemunce u čvor

Kad ima dan i kad je naštelovan kako treba, Simao Pedro je najbolji fudbaler Železničara iz Pančeva. Ako ne verujete, samo pogledajte kako je dominirao na utakmici protiv Zemuna. Kako kaže narodna pesma - "malo levo, pa desno - opa cupa". Trika nije bilo da ga odbrana Zemuna zaustavi. Angolski zvrk vezivao je Zemunce u čvor, odigrao najbolju utakmicu od početka sezone i golom i asistencijom gravirao novu pobedu za tim Radomira Kokovića - 3:0.

Malo je nedostajalo da potezi Pedra malo padnu u drugi plan. Samo minut pošto je krilni napadač iz Angole uspeo da upiše asistenciju za Srđana Plavšića videli smo jedan od najvećih promašaja ove sezone u Mozzart Bet Superligi i to u režiji domaćeg tima. Zoran Popović nije idealno reagovao posle šuta sa distance, lopta je došla do Dimitrija Tabakovića, golman Železničara je još bio na zemlji, a ofanzivac Zemuna je sa četiri metra pogodio stativu. Nestvarno.