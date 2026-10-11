Malo levo, pa desno - opa cupa: Angolski zvrk vezao Zemunce u čvor

Vreme čitanja: 9min | ned. 11.10.26. | 20:59
Simao Pedro odigrao najbolju utakmicu od početka sezone i golom i asistencijom potpisao pobedu Železničara - 2:0
Kad ima dan i kad je naštelovan kako treba, Simao Pedro je najbolji fudbaler Železničara iz Pančeva. Ako ne verujete, samo pogledajte kako je dominirao na utakmici protiv Zemuna. Kako kaže narodna pesma - "malo levo, pa desno - opa cupa". Trika nije bilo da ga odbrana Zemuna zaustavi. Angolski zvrk vezivao je Zemunce u čvor, odigrao najbolju utakmicu od početka sezone i golom i asistencijom gravirao novu pobedu za tim Radomira Kokovića - 3:0.
Malo je nedostajalo da potezi Pedra malo padnu u drugi plan. Samo minut pošto je krilni napadač iz Angole uspeo da upiše asistenciju za Srđana Plavšića videli smo jedan od najvećih promašaja ove sezone u Mozzart Bet Superligi i to u režiji domaćeg tima. Zoran Popović nije idealno reagovao posle šuta sa distance, lopta je došla do Dimitrija Tabakovića, golman Železničara je još bio na zemlji, a ofanzivac Zemuna je sa četiri metra pogodio stativu. Nestvarno.
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Već u sledećem napadu, Pedro je uspeo da nadmudri čuvare i glavom ćušne loptu do Srđana Plavšića, a nekadašnji igrač Spartaka i Crvene zvezde raspalio iz prve i maltene rešio utakmicu. Ipak, bilo bi nefer svesti doprinos Simaa Pedra samo na taj detalj. Koliko je samo bio opasan, kako je šištao po levom boku Zemunaca. Stvarao je prilike i sebi i drugima, ali je mrežu zatresao kad mu je Uroš Tegeltija poslao centaršut sa desne strane, a momak sa desetkom na leđima uspeo da je skrene u gol iz ne baš lagane situacije.
Po svemu viđenom, Železničar je trebalo da ima prednost veću od jednog gola na kraju prvog poluvremena. Samo u prvih 15 minuta, Dve velike prilike imali su Nikola Đuričić i Janko Jevremović posle lepog proigravanja Davida Ankejea. Prvi put je Marko Knežević napravio paradu, drugi put je neko od defanzivaca domaćih maltene izvadio loptu iz gola, ali je sve promašaje na kraju anulirao Simao Pedro.
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Rana faza drugog dela bila je najbolji period za ekipu koju vodi Đorđi Mojsov. Zemunci su imali nekoliko vrlo obećavajućih situacija, Koković je bio vrlo nezadovoljan zbog činjenice da su njegovi izabranici pomalo nonšalantno ušli u nastavak meča na Ubu. Da se Tabaković u ranije pomenutoj situaciji nije obrukao, ko zna u kom smeru bi išla utakmica, ovako je usledila insant karma. Malo je čudno kako je Simao Pedro uspeo da nadvisi rivale koji su svi do jednog veći od njega, ali je - uspeo i omogućio Plavšiću da pocepa mrežu.
Tog trenutka je utakmica bila rešena. Samo je bilo pitanje koliko puta će Železničar zatresti mrežu. Kokovićeva ekipa posle drugog gola nije stala, nego je koristila svaki mogući prostor da još koji put zatrese mrežu Kneževića. Iz takvog pristupa profitirao je - Dejvid Ankeje. Jedna od najskupljih akvizicija u istoriji pančevačkog kluba najzad je postigao prvenac i to na devetoj utakmici.
Užasnu reakciju kapitena Ivana Ostojića, nigerijski napadač je iskoristio i samo što mu suze nisu krenule dok je proslavljao gol. Prvi mu je posle sedam meseci, a tek drugi u poslednje tri godine. Ipak, zna se ko je bio glavna zvezda večeri. Momak sa brojem deset koga domaći fudbaleri ni da su na rolerima bili ne bi mogli da zaustave.
MOZZART BET SUPERLIGA, 11. KOLO
Zemun - Železničar 0:3 (0:1)
/Pedro 45, Plavšić 56, Ankeje 73/
Stadion: FK Jedinstvo
Sudija: Momčilo Marinković
Zemun (4-2-3-1): M. Knežević 6 - S. Knežević 5, Ostojić 5, Bakić 5, Kadijević 5 - Jokić 5 (od 74. Milošević -), Ilić 5 (od 70. Petrović -) - Tabaković 5 (od 62. Kalat), Vadze 5 (od 63. Belaković 5), Dovedan 5 - Šarić 5,5 (od 63. Petrušić 5).
Železničar (4-2-3-1): Popović 6,5 - Tegeltija 7, Milikić 7, Vidojević 7, Đuričić 7 - Lerno 6 (od 46. Jovanović 6), Šekularac 6 (od 58. Tošić 6) - Pedro 7,5 (od 58. Kuljanin 6), Jevremović 6,5, Plavšić 7 (od 79. Agostinjo -) - Ankeje 7 (od 76. Pantović -).
Igrač utakmice: Simao Pedro (Železničar) 7,5
MOZZART BET SUPERLIGA, 11. KOLO
Subota
IMT - Radnik 1:0 (1:0)
/Fabijen 21/
Čukarički - Mačva 2:2 (2:1)
/Šehović 1, Jovanović 7 - Ergelaš 36, Čolović 80/
Radnički - Crvena zvezda 0:3 (0:0)
/Dieng 48, Gudelj 58, Arnautović 88/
Nedelja
Radnički Niš - Vojvodina 1:4 (0:2)
/Crnomarković 90 ag - Zukić 19 pen, Nikolić 31, Kolarević 50, Stanisavljević 70/
Partizan - Novi Pazar 1:0 (0:0)
/Že 81/
Zemun - Železničar 0:3 (0:1)
/Pedro 45, Plavšić 56, Ankeje 73/
Ponedeljak