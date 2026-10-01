KRAJ: Nemačka - Srbija 2:0
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čet. 01.10.26. | 19:34
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LIGA NACIJA, A DIVIZIJA, 3. KOLO:
NEMAČKA - SRBIJA 2:0 (1:0)
/Bišof 40, Virc 61/
Stadion: Alijanc Arena
Kapacitet: 75.024
Sudija: Espen Eskas (Norveška)
NEMAČKA: Urbig - Treu, Anton, Tšau, Mitelštat - Bišof (od 77. Baur), Pavlović (od 88. Janelt), Virc - Šerhant (od 77. Konte), Voltemade (od 77. minut), Gnabri (od 46. El Mala)
SRBIJA: Petrović - Eraković (od 67. Pavlović), N. Gudelj, Babić - Nedeljković, Maksimović (od 88. Kostov), Džodić (od 67. Cvetković), Kostić - Živković (od 67. Samardžić), Jović, Tadić (od 66. Lukić)
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