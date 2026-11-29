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KRAJ: Novi Pazar – Crvena zvezda 0:3 (VIDEO)
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ned. 29.11.26. | 14:22
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MOZZART BET SUPERLIGA - 17. KOLO
NOVI PAZAR – CRVENA ZVEZDA 0:3 (0:2)
/Bukari 42, 45+2, Arnautović 70/
Novi Pazar.
Stadion: Gradski.
Sudija: Novak Simović.
NOVI PAZAR (4-2-3-1): Preković – Stanković, Melentijević, Marinković, Mirosavić – Davidović, Gadio (82. Kadrić) – Sadi (77. Džoni), Ljajić (46. Togbe), Dikson (85. Malekinušić) – Mulić (46. Miljković).
CRVENA ZVEZDA (3-4-3): Guteša – Veljković, Gudelj, Nakajama – Gaštarov, Krunić (75. Badžo), Handel (67. Čam), Abu Fani – Bukari (67. Loizu), Arnautović (80. Kostov), Lučić (75. Ivanić).
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