(©MN Press)
(©MN Press)

KRAJ: OFK Beograd - Crvena zvezda 0:1

ned. 25.10.26. | 14:43

Pratite uz Mozzart Sport dešavanja sa Omladinskog stadiona

MOZZART BET SUPERLIGA - 13. KOLO

OFK BEOGRAD MOZZART BET – CRVENA ZVEZDA 0:1 (0:1)
/Katai 45+1/

Beograd
Stadion: Omladinski
Sudija: Miloš Milanović

OFK BEOGRAD MOZZART BET (4-2-3-1): Draškić - Despotovski, Pavlović, Maraš, Stojanović – Momčilović (od 79. Hord), Ture – Aderodžu, Penja, De Bar (od 64. Vauter) – Silue.

CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Radanović – Gudelj, Veljković, Nakajama – Krunić, Mo Čam (od 55. Handel) – Kostov, Lučić (od 63. Ivanić) – Loizu (od 79. Bukari), Ristić (od 79. Strika), Katai (od 79. Arnautović)

*****
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket
*****

tagovi

OFK BeogradMozzart Bet SuperligaFK Crvena zvezda
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Obaveštavaj me

FK Crvena zvezda

Sledeća vest