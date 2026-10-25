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KRAJ: OFK Beograd - Crvena zvezda 0:1
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ned. 25.10.26. | 14:43
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja sa Omladinskog stadiona
MOZZART BET SUPERLIGA - 13. KOLO
OFK BEOGRAD MOZZART BET – CRVENA ZVEZDA 0:1 (0:1)
/Katai 45+1/
Beograd
Stadion: Omladinski
Sudija: Miloš Milanović
OFK BEOGRAD MOZZART BET (4-2-3-1): Draškić - Despotovski, Pavlović, Maraš, Stojanović – Momčilović (od 79. Hord), Ture – Aderodžu, Penja, De Bar (od 64. Vauter) – Silue.
CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Radanović – Gudelj, Veljković, Nakajama – Krunić, Mo Čam (od 55. Handel) – Kostov, Lučić (od 63. Ivanić) – Loizu (od 79. Bukari), Ristić (od 79. Strika), Katai (od 79. Arnautović)
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