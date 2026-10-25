Asvel se žestoko mučio, ali pobedom najavio okršaj sa crno-belima

Gosti su stigli na megdan tek sa trijumfom iz četiri utakmice i jasno je da po renomeu i igračkom kadru ne mogu da se nose sa Parkerovom ekipom, ali se Asvel i te kako namučio da bi slomio otpor slabašnih gostiju. Čestu je Nansi bio u prednosti, dobio dva od četiri kvartala, vodio u više navrata, ali je nešto veća prisebnost domaćina kumovala tome da Asvel pobedi.

Niko nije blistao u redovima Asvela, čak ni oni od kojih se to najviše očekuje. Međutim Peti Mils i Džej Krauder su u poslednjem kvartalu zajedno sa Ivom Ponsom doneli najubedljivjih plus sedam domaćinu. Ipak, ni ovakva prednost domaćinu nije bila dovoljno da se posao lagano privede kraju. Nekoliko loših rotacija u odbrani dovelo je do lakih poena gostiju, te se Nansi ponovo približio. Nansi je čak na nešto više od minuta imao posed za izjednačenje, ali ga nije realizova.

Asvel je na kraju do trijumfa stigao u penal završnici, ali definitivno da ovo nije igra koju Toni Parker i njegovi momci žele da imaju pred okršaj sa Partizan Mozzart Betom. Listu strelaca predvodio je bek Nansija Karlos Maršal sa 21 poenom, pet skokova i isto toliko asistencija. U redovima pobedničkog tima niko nije bio ni blizu ovog individualnog učinka, pa su tako kao najefikasniji završili Pons i Igo Beson sa 11 poena.

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Kada je reč o drugom francuskom evroligašu, Pariz je bio izuzetno ubedljiv na gostovanju Roanu. Tim iz Grada svetlosti deklasirao je domaćina - 75:96.

Pune tri četvrtine ništa nije delovalo da će meč završiti ovako ubedljivo u korist Pariza. Roan je čak ušao u završni kvartal sa dva poena prednosti, a onda je usledio potop za domaćina. Raspucali su se igrači Pariza, stegnuli odbranu i u poslednjoj četvrtini postigli 32 poena, a primili samo devet.

Najefikasniji igrač na meču bio je Džoel Ajaji sa 26 poena, sedam skokova i šest asistencija, a pratio ga je Džeremi Morgan sa 20.