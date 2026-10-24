KRAJ: Partizan - Čukarički 0:2

MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE

PARTIZAN - ČUKARIČKI 0:2 (0:2)

/Đoković 34, 45/

Beograd

Stadion Partizana

Sudija: Stanko Ostraćanin

PARTIZAN: Milošević – Samson, Simić, Lima, Petrović (od 46. Milovanović) – Zeković (od 46. Baba), I. Miladinović (od 65. Aleksić) – Čumić (od 46. Zubairu), Kostić, Trifunović (od 46. Kojzek) – Že. Trener: Saša Ilić.

ČUKARIČKI: Čarapić – Stanković, Majga, Đoković, Šehović – Docić (od 38. Nikolić), Sisoko – Mustma (od 62. Prokopijević), U. Miladinović (od 69. Ris Dotin), Marković (od 69. Sise) – Jovanović (od 69. Đorđević). Trener: Mihajlo Trajković.

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