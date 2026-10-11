(MN Press)
KRAJ: Partizan – Novi Pazar 1:0
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ned. 11.10.26. | 15:51
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MOZZART BET SUPERLIGA, 11. KOLO
PARTIZAN – NOVI PAZAR 1:0 (0:0)
/Že 81/
Beograd
Stadion Partizana
Sudija: Miloš Milanović
Partizan: Milošević – Samson, Simić, Lima, Jurčević (od 87. Milovanović) – Zeković, Baba (od 56. Aleksić) – Sek, Miladinović (od 68. Kostić), Zubairu (od 68. Čumić) – Kojzek (od 68. Že).
Novi Pazar: Matijašević – Miljković, Hadžimujović, Marinković (od 85. Skrobonja), Stanković – Gadio, Davidović (od 80. Melentijević) – Sadi, Togbe (od 80. Petrović), Dauda (od 46. Dikson) – Ljajić (od 74. Mulić).
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