KRAJ: Partizan – Novi Pazar 1:0

MOZZART BET SUPERLIGA, 11. KOLO

PARTIZAN – NOVI PAZAR 1:0 (0:0)

/Že 81/

Beograd

Stadion Partizana

Sudija: Miloš Milanović

Partizan: Milošević – Samson, Simić, Lima, Jurčević (od 87. Milovanović) – Zeković, Baba (od 56. Aleksić) – Sek, Miladinović (od 68. Kostić), Zubairu (od 68. Čumić) – Kojzek (od 68. Že).

Novi Pazar: Matijašević – Miljković, Hadžimujović, Marinković (od 85. Skrobonja), Stanković – Gadio, Davidović (od 80. Melentijević) – Sadi, Togbe (od 80. Petrović), Dauda (od 46. Dikson) – Ljajić (od 74. Mulić).

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