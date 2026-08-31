KRAJ: Partizan - OFK Beograd Mozzart Bet 3:1
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pon. 31.08.26. | 18:05
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PARTIZAN - OFK BEOGRAD MOZZART BET 3:1 (1:0)
/Miladinović 37, Aleksić 54, Kostić 59 - Silue 72/
Stadion Partizana
Sudija: Andrija Stojanović
PARTIZAN: Krunić - Roganović, Milić, Simić, Samson (od 71. Milovanović) - Baba - Sek, Vukotić, Aleksić (od 59. Kostić), Miladinović (od 71. Miladinović) - Kojzek (od 71. Že)
OFK BEOGRAD: Draškić - Gobeljić (od 79. Despotovski), Vukićević, Momčilović (od 73. Ture), Rodić (od 73. Ivanović) - Stojanović, Penja, De Bar (od 73. Vuter), Hord (od 56. Ranković) - Aderodju, Silue.
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