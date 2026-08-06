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KRAJ: Partizan - Tobol 3:0 (VIDEO)
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čet. 06.08.26. | 21:55
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja sa stadiona u Humskoj ulici
KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE - TREĆE KOLO (PRVI MEČ)
PARTIZAN - TOBOL 3:0 (1:0)
/Sek 32, Zubairu 65, Traore 90+6/
Beograd.
Stadion Partizana.
Gledalaca: oko 15.000.
Sudija: Luis Godinjo (Portugalija).
PARTIZAN (4-1-4-1): Krunić – Roganović (83. Milić), Simić, Mitrović, Đurđević – Vukotić – Sek (83. Traore), Kostić, Aleksić (72. Aleksić), Zubairu (72. Zeković) – Kojzek (78. Lekić).
TOBOL (4-2-3-1): Ustimenko – Žagorov, Senhađi, Endijaje, Boršić – Tađbergen (82. Mjakiš), Sise – Česnokov, Talal, Zujev (78. Gera) – Milovanović (67. Lisakovič).
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