(FOTO: MN Press)
OCENE – PARTIZAN: Sek od sebičluka do oduševljenja! Fudbalski švrća Kostić
Vreme čitanja: 1min | čet. 06.08.26. | 23:50
Rast Aleksića, Vukotić svetluca, Đurđević se popravio, odbrana i dalje klimava
Pročitajte kako smo videli učinak crno-belih protiv Tobola.
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Miloš KrunićGolman
Od početka sezone Partizanovi golmani odaju utisak nesigurnosti. Počeo je Marko Milošević, nastavio Miloš Krunić, a ni on se nije proslavio. Neke reakcije su bile toliko nespretne da su pozivale rivala da ga kazni, ali kad se crta podvukla, ipak je ostao nesavladan i u trećem evropskom ispitu. Između ostalog zato što je istrčavanjem tokom drugog poluvremena sprečio mat.
Ocena
6.5
Milan RoganovićOdbrana
Do 83. - Ono njegovo. Ravna linija. Siguran na oba kraja terena. I kad je trebalo da se spreči kontra i kad je trebalo da se centrira za Seka. Ostaće pitanje kako bi se meč okončao da je sudija njegovo igranje rukom okarakterisao penalom, ali VAR je procenio da ništa nije bilo sporno.
Ocena
7
Nikola SimićOdbrana
Vrlo dobro. Ne još „vau“, ali kapiten Partizana na ovoj utakmici je odigrao tako da bi samo zlobni morali da traže greške, ako nekim slučajem žele. Jeste u jednoj situaciji dozvolio Česnokovu da ga okrene i to je bila šansa za Tobol, ali sve posle toga je izgledalo dovoljno dobro za treće kolo kvalifikacija. Da li će biti i za Hetafe, to je za analizu, ali je napravio iskorak u odnosu na neke prethodne duele.
Ocena
6.5
Stefan MitrovićOdbrana
Greška u ranoj fazi omogućila je Tobolu kontru preko Talala. Na kraju te akcije se iskupio dobrom intervencijom, ali nekako se sve vreme osećalo u vazduhu da je odbrana Partizana ranjiva i da Tobol može da joj stvori problem. Udaljio je Uroša Milovanovića od kaznenog prostora i tako pomogao timu da ubedljivo slavi.
Ocena
6.5
Vukašin ĐurđevićOdbrana
Odlučan. U redu, neko će reći „to je samo Tobol“, ali momak koji je dugo bio na udaru navijača polako skida sa sebe taj beleg. I dalje ga neki gledaju kao kiks igrača, a on, makar ove večeri, nije grešio. Bar ne uočljivo. Štaviše, u nadoknadi je bio asistent Traoreu. Ne zaboravite, igra na neprirodnoj poziciji, jer Partizan još nema levog beka.
Ocena
7
Milan VukotićVezni
Spustio se na mesto „osmice“, kad već nije bilo Ognjena Ugrešića, i jasno je bilo da na toj poziciji ima malo više defanzivnih zadataka nego inače. Morao je da podmetne telo posle udarca Tobola sa distance, pa i da pravi faul na centru. U pokušaju da interveniše pred odlazak na pauzu umalo je postigao autogol, a odmah posle toga, na suprotnoj strani malo je nedostajalo da reprizira vikend-majstorstvo iz meča sa IMT-om, ali su njegov udarac iz slobodnjaka združenim snagama zaustavili živi zid i golman Ustimenko. Posle Ilićevih izmena u nastavku pomeren je bliže golu rivala i tu se već osećao drastično bolje, na prepoznatljiv način je gurao loptu napred, pretio sa distance. Takav će biti potreban Partizanu i u revanšu.
Ocena
7
Demba SekNapad
Do 83. - Ovacije su rekle sve! Kad je izlazio sa terena dobio je dugotrajan aplauz kao pohvalu za partiju u kojoj je bio centralna figura meča. I po dobru i po zlu. Koliko bi navijača, zgroženo njegovim sebičlukom iz prvog minuta, šapnulo Saši Iliću: „Vadi ga“? I koliko bi se njih samo prevarilo. Jeste iritirao publiku tim potezom, kad je lošim udarcem završio kontru umesto da je proigrao Milana Aleksića, tačno je da je kasnije ušao u spiralu grešaka, gubio je lopte, pravio prekršaje, ali je bio neka vrsta lutajuće rakete. Nikad niste načisto da li će da nanese štetu vama ili protivniku. Srećom po Partizan, nagoveštaj da se sve u ofanzivi vrtelo oko njega bila je potencijalna kontra za koju su sudije procenile da joj nije prethodilo isključenje Endijaja, šansa glavom posle centaršuta Roganovića, a onda je, valjda iz besa što mu dotle nije išlo, opalio po lopti i ona se kao đule zarila u mrežu. I u nastavku se skoro sve u ofanzivi domaćina vrtelo oko Senegalca. Spremio je šansu Kojzeku, bio dobar u presingu, sjajno uposlio Trifunovića... Kad bi ovaj paket donosio na svaku utakmicu, gde bi mu bio kraj.
Ocena
7.5
Milan AleksićVezni
Do 72. - Kad je u ranoj fazi meča (treći minut) sankcionisan žutim kartonom, a pritom dejstvuje na osetljivoj poziciji, verovatno je mnogim Grobarima prošlo kroz glavu da će podleći pritisku. Ne, ne i ne. Aleksić je odigrao taman tako da nagovesti zbog čega je vraćen u Humsku. Ništa sem tog kartona nije zabrljao, a opet se nije baš ni istakao nekim velikim gestom koji bi digao publiku na noge, ali je umeo da razigra tim, pošalje pas napred. Pisala bi mu se asistencija Kojzeku da nije bilo reakcije iz VAR sobe. Sve kad se zbroji, ovo svetlucanje bi moglo da se pretvori u blještavilo kako sezona bude odmicala.
Ocena
7
Bogdan KostićNapad
Pravi fudbalski švrća. Sitan, kočoperan, željan akcije, uživao je ove večeri u nadahnuću koje je punilo oči oko 15.000 navijača. Da, bilo je grešaka u pasu, ali je znao da ih ekspresno koriguje i izmami aplauze. Tačno je da se spetljao odmah na startu drugog poluvremena umesto da ubaci loptu u mrežu, veliku šansu je propustio i sredinom tog dela, ali ovako „suvo“ nabrajanje propusta postaje besmisleno u poređenju sa visprenim potezima, koji su došli na naplatu kad je osmislio akciju za gol Zubairua. Asistencija se piše Kojzeku, ali svi koji su gledali znaju da je taj gol suštinski namestio rođeni Čačanin.
Ocena
7.5
Ibrahim ZubairuVezni
Do 72. - Ako je protiv Una Štrasena bio meč-viner, onda je protiv Tobola pretio da bude ugušen, jer mu fudbal dugo nije bio saveznik, o čemu svedoči detalj kad se sapleo u pokušaju da dođe do lopte, a drugi put okliznuo prilikom driblinga. Imao je i svetlih trenutaka kad je nadmudrio Žukova, međutim, odmah zatim je nedovoljno dobro proigrao Kojzeka. Ubacivanje u peterac čim je počelo drugo poluvreme predstavljalo je buđenje momka iz Gane, dovoljno spretnog da se upiše u strelce i uveliča slavlje.
Ocena
7
Erik KojzekNapad
Do 78. - Uporan i – koristan. Nije dao gol (bar mu se nije računao), ali je uradio dosta stvari u konstrukciji Partizanovih napada, jer je pokazao da ume glavom da razigrava ostatak tima, da lansira Zubairua u kontru, da zadrži loptu i za tu očiglednu fudbalsku pismenost je nagrađen u drugom delu asistencijom za 2:0, iako je početkom nastavka propustio zicer da poentira na dodavanje Seka.
Ocena
6.5
Stefan MilićOdbrana
Od 83. - Dozvolio Luisu Gveri da mu pobegne. Bez posledica.
Ocena
6
Aleks ZekovićVezni
Od 72. - Deluje da se još traži, mada je pokupio nekoliko lopti, igrao smireno.
Ocena
6
Nemanja TrifunovićVezni
Od 72. - Samo pet minuta pošto je kročio na teren mogao je Partizanu da donese komotnih 3:0 pred daleki put u Kazahstan, ali je posle sjajnog dodavanja Seka loptu iz povoljne pozicije poslao iznad prečke. Možda opterećen tim zicerom, u naredne dve šanse je pucao pravo u Ustimenka.
Ocena
6
Šaka TraoreNapad
Od 83. - Uspeo je u nadoknadi da poentira i tako, možda, već sad prelomi dvomeč. Vrlo lako može da se ispostavi da je njegov gol primakao Partizan Madridu.
Ocena
7
Marko LekićNapad
Od 78. - Videli smo presing koji svedoči kako bi trebalo da se ponaša napadač Partizana. Ima ga, ume da se zagradi, sačuva loptu...
Ocena
6.5
Saša IlićTrener
U prvenstvu problematično, a u Evropi kao po loju. Da ne bude zabune – rezultatski. Tri utakmice, tri pobede i sve sa „nulom“. Poslednja je izborena u specifičnim okolnostima, samo četiri dana posle šokantnog poraza od IMT-a, u sedmici kad su čelnici rekli da će se povući u slučaju izostanka plasmana u Ligu konferencije. Zato je vredna. Naročito što nagoveštava da ne bi smelo da bude problema u revanšu. Problema u igri je bilo. Još to nije ono što Ilić želi, ali agresivnost se podigla, akcije su bile smislenije, veliki broj šansi je stvoren. I sve to bez rovitih Ognjena Ugrešića i Brazilca Žea. Uspeo je da motiviše crno-bele da se razlete terenom i pruže najbolju partiju od početka sezone, a ono što bi moglo da ga raduje su rast Aleksića i buđenje Vukotića. Za brigu je i dalje klimava odbrana, samo spletom okolnosti nije kapitulirala. A mogla je.
Ocena
7.5
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