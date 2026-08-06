OCENE – PARTIZAN: Sek od sebičluka do oduševljenja! Fudbalski švrća Kostić

Demba Sek Napad

Do 83. - Ovacije su rekle sve! Kad je izlazio sa terena dobio je dugotrajan aplauz kao pohvalu za partiju u kojoj je bio centralna figura meča. I po dobru i po zlu. Koliko bi navijača, zgroženo njegovim sebičlukom iz prvog minuta, šapnulo Saši Iliću: „Vadi ga“? I koliko bi se njih samo prevarilo. Jeste iritirao publiku tim potezom, kad je lošim udarcem završio kontru umesto da je proigrao Milana Aleksića, tačno je da je kasnije ušao u spiralu grešaka, gubio je lopte, pravio prekršaje, ali je bio neka vrsta lutajuće rakete. Nikad niste načisto da li će da nanese štetu vama ili protivniku. Srećom po Partizan, nagoveštaj da se sve u ofanzivi vrtelo oko njega bila je potencijalna kontra za koju su sudije procenile da joj nije prethodilo isključenje Endijaja, šansa glavom posle centaršuta Roganovića, a onda je, valjda iz besa što mu dotle nije išlo, opalio po lopti i ona se kao đule zarila u mrežu. I u nastavku se skoro sve u ofanzivi domaćina vrtelo oko Senegalca. Spremio je šansu Kojzeku, bio dobar u presingu, sjajno uposlio Trifunovića... Kad bi ovaj paket donosio na svaku utakmicu, gde bi mu bio kraj.