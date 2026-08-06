Saša Ilić: Bili smo kvalitetniji, ali čim držimo loptu u nogama nastaju problemi

Rezultatski, odličan posao odradio je Partizan u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije sa Tobolom. Crno-beli u Kazahstan putuju sa 3:0 i samo u slučaju čuda neće proći na megdan Hetafeu. Ipak, i pored ubedljive pobede bilo je određenih problema u igri Partizana, kako u odbrani, tako i u napadu.

Nije to krio ni Saša Ilić u izjavi odmah posle utakmice.

"Moram da pohvalim veličanstven ambijent, navijači su nam bili vetar u leđa 90 minuta i igrači su im se odužili, dali su maksimum. Kvalitetnija ekipa smo bili, promašili smo puno šansi. Ako tražimo dlaku u jajetu bilo je nekih grešaka za koje nismo bili kažnjeni i radićemo na tome da ispravimo te stvari. Danas je to izgledalo dosta dobro, videli ste i sami da imamo tehnički kvalitetne igrače, ali čim se desi da držimo loptu u svojim nogama, dešavaju se neke greške koje moramo da ispravljamo u hodu", istakao je Ilić pred kamerom TV Arena Sport.