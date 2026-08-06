TRANSFERI (četvrtak, 6. avgust)

***

NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Zvanično: Jan Diomande novi igrač Real Madrida! Opširnije OVDE.

- BOMBA: Rodri odabrao Barselonu. Opširnije OVDE.

- Vini ostaje u Realu do 2032! Opširnije OVDE.

- Napoli hoće Žezusa, Arsenal 20.000.000 evra. Opširnije OVDE.

- Traford od 46.000.000 najskuplji britanski golman. Opširnije OVDE.

- Saša Lukić za 48 sati menja klub. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Filip Kostić u PSV-u do 2028. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Aklijuš nova 11-ica Pari Sen Žermena. Opširnije OVDE.

- Transfer koji će zapaliti Rusiju: Mirlind Daku! Opširnije OVDE.

- Ajaks uz superagenta želi 65.000.000 za Godtsa. Opširnije OVDE.

- Gotovo: Lajpcig potrošio prvih 25.000.000 od Diomandea! Opširnije OVDE.

- Dogovoren najveći transfer u istoriji Argentine. Opširnije OVDE.

- Njukasl sprema ponudu za Feliksa Nmeču. Opširnije OVDE.

- Baba novi igrač Partizana! Opširnije OVDE.

- Sporting kupuje Australijanca za 20.000.000. Opširnije OVDE.

- Arijaga bi mogao kod Marka Nikolića. Opširnije OVDE.

- Italijani muku muče s viškovima. Opširnije OVDE.

- Dragojević mogao u Dansku pre Škotske. Opširnije OVDE.

- Detalji Ovusovog rekordnog transfera. Opširnije OVDE.

- Dušan Jovanović stiže u niški Radnički. Opširnije OVDE.

***