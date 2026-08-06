Rezzime dana (četvrtak): Kada i Valjak melje po Evropi, lakše se diše

ZAOKRUŽENO

PARTIZAN - TOBOL (tip 1, kvota 1,35) – rezultat 3:0

E, to je već nešto! To je već igra koja nagoveštava bolje dane u Humskoj 1, koja vodi Partizan u predvorje poslednjeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije, pošto će na revanš u Kazahstan nositi tri gola prednosti. Dosta dobrih sat vremena fudbala odigrao je Partizan protiv Tobola, najboljih od početka sezone. Bilo je šansi, bilo je lepih i smislenih akcija, bilo je požrtvovanja..

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RIJEKA - ILVES (tip 1, kvota 1,23) – rezultat 1:0

Od klubova predstavnika bivših jugoslovenskih republika, pobedu je ostvarila i Rijeka. Savladan je finski autsajder, a jedini gol na utakmici dao je Niko Janković u 16. minutu. Tako je Rijeka podsetila na prethodnu rundu kvalifikacija, kada je sa dva puta po 1:0 savladala Deri Siti iz Severne Irske.

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BENFIKA - HARTS (tip 1, kvota 1,12) – rezultat 6:1

Nakon što je na evropskoj premijeri poražena u Švajcarskoj od Sankt Galena (1:2), u revanšu prošle nedelje je demonstrirala silu nad istim rivalom (5:0), a večeras je u prvom meču trećeg kola nagrabusio i škotski vicešampion Harts. Benfika je do nogu potukla Ostrvljane u Lisabonu i rešila pitanje plasmana u plej-of.

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TUN - VIKINGUR (tip 1, kvota 1,60) – rezultat 3:0

Ako fudbaleri Borca iz Banja Luke sačuvaju prednost protiv Vitebska, sastaće se izvesno u plej-ofu za Ligu konferencije protiv islandskog Vikingura iz Rejkjavika, koji je u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope izgubio u Švajcarskoj od Tuna 0:3.

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TVENTE - DAC STREDA (tip 1, kvota 1,18) – rezultat 6:0

Tvente je razmontirao Dunajsku Stredu, a bivši vezista Vojvodine i Crvene zvezde Uroš Kabić odigrao je prvo poluvreme za predstavnika Slovačke, ali je na početku drugog zamenjen, tako je na terenu bio samo u trenucima kada je tim iz Enshedea dao svoj prvi i drugi gol na utakmici. Čak četiri su završila u mreži gostiju u nastavku, a između ostalih se u strelce upisao i hrvatski napadač Marko Pjaca.

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BOHEMIANS D. – MIDTJILAND (tip 2, kvota 1,45) – rezultat 0:2

Midtjiland je Ircima pokazao da je trenutno daleko ozbiljniji evropski klub i da je već nakon prve runde polufinala kvalifikacija za Ligu konferencije, Danci izaći lagano kao ukupni pobednici. Golove za goste postigli su Frankulino (28. minut) i Biskov (77)

BRAGA - DINAMO MN. (tip 1, kvota 1,13) – rezultat 1:0

Ovo je, a da se i po kvoti zaključiti, bio klasičan fiks dana. Mnogo kladilaca se odlučilo da na ovo uplati pare, na kraju ih je i uzeo, ali da je bilo lagano, i rezultat nam otkriva da nije. Bilo kako bilo, fiks je prošao, a to je ovde i najvažnije.

SALCBURG - PAFOS (tip 1, kvota 1,50) – rezultat 1:0

Teško je ulogu favorita opravdao Salcburg protiv Pafosa. Utakmica u Austriji je počela u 19 časova, ali je nakon desetak minuta prekinuta zbog velikog nevremena i kiše koja je potopila teren. Skoro dva sata je trajala pauza i meč je nastavljen tek kada su se stekli uslovi za igru.

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PRECRTANO

PAOK - ANDERLEHT (tip 1, kvota 1,60) – rezultat 0:1

PAOK je bio favorit u ovom dvomeču, a pogotovo u prvoj utakmici u vatrenom ambijentu na svom terenu. Cvetkovićev gol je ohladio tu vrelinu Tumbe, a Anderleht je do kraja izdržao i odneo veliki kapital pred revanš u Briselu.

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BRISTOL SITI - VOLSOL (tip 1, kvota 1,38) – rezultat 0:1

Nedavno je krenuo i Liga kup, treće po kvalitetu takmičenje u engleskoj fudbalskoj startifikaciji, ispod Premjer lige i FA kupa. Večeras, neočekivano je podbacio Bristol Siti, koji je smatram velikim favoritom. Imao je inicijativu, ali gol-mrežu nije uspeo da zatrese.