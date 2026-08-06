Uroš Milovanović: Kod kuće igramo bolje, imamo šanse da pobedimo
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Vreme čitanja: 1min | čet. 06.08.26. | 23:37
Napadač Tobola veruje da njegov tim može do velikog preokreta protiv Partizana
Imao je Tobol svoje šanse, uspeo i da zatrese mrežu Partizana, ali je dosuđen ofsajd, tako da gosti Beograd napuštaju sa velika tri gola zaostatka (0:3) pred kazahstanski revanš u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.
Deluje da je pred crno-belima rutinski posao, međutim, Uroš Milovanović ne misli tako. Nekadašnji napadač Grafičara, niškog Radničkog, Radnika iz Surdulice i TSC-a upozorava da njegov tim igra bolje na svom stadionu.
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"Mogu reći da je veoma teška utakmica. Rezultat 3:0 nismo smeli da dopustimo. Nismo bili iznenađeni, ali je Partizan bio bolji od nas. Čestitke na pobedi, moramo da se dignemo i odradimo sve da ostvarimo trijumf. Verovatno i navijači Partizana i u Partizanu znaju da kod kuće igramo bolje nego u gostima. Nadam se da ćemo pobediti i opravdati očekivanja ljudi iz kluba", izjavio je Milovanović pred kamerom TV Arena Sport.