Uroš Milovanović: Kod kuće igramo bolje, imamo šanse da pobedimo

Imao je Tobol svoje šanse, uspeo i da zatrese mrežu Partizana, ali je dosuđen ofsajd, tako da gosti Beograd napuštaju sa velika tri gola zaostatka (0:3) pred kazahstanski revanš u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.

Deluje da je pred crno-belima rutinski posao, međutim, Uroš Milovanović ne misli tako. Nekadašnji napadač Grafičara, niškog Radničkog, Radnika iz Surdulice i TSC-a upozorava da njegov tim igra bolje na svom stadionu.