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KRAJ: Srbija – Holandija 1:2
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ned. 27.09.26. | 17:47
Pratite sa nama tok meča na stadionu Rajko Mitić
LIGA NACIJE, A DIVIZIJA, 2. KOLO:
SRBIJA – HOLANDIJA 1:2 (0:1)
/Jović 46 - Merdink 30, 69/
Stadion: Rajko Mitić
Kapacitet: 53.000
Sudija: Simon Marčinjak (Poljska)
SRBIJA (4-2-3-1): VMS - Nedeljković (od 59. Eraković), Babić, Pavlović (od 71. Kostić), Terzić - Gudelj, Lukić - Živković, Stanković (od 59. Maksimović) - SMS (od 46. Tadić) - Joveljić (od 46. Jović)
HOLANDIJA (4-3-3): Verbrugen - Damfris (od 80. J. Timber), Van Heke, Van Dajk, Dan de ven - Gravenberh (od 67. Til), Verman, Rejnders (od 67. Rejnders) - Samervil, Merdink (od 80. K. Timber), Gakpo (od 17. Van Bomel).
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