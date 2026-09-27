©Star Sport
©Star Sport

KRAJ: Srbija – Holandija 1:2

ned. 27.09.26. | 17:47

Pratite sa nama tok meča na stadionu Rajko Mitić

LIGA NACIJE, A DIVIZIJA, 2. KOLO:

SRBIJA – HOLANDIJA 1:2 (0:1)
/Jović 46 - Merdink 30, 69/

UŽIVO KVOTE

Stadion: Rajko Mitić
Kapacitet: 53.000
Sudija: Simon Marčinjak (Poljska)

SRBIJA (4-2-3-1): VMS - Nedeljković (od 59. Eraković), Babić, Pavlović (od 71. Kostić), Terzić - Gudelj, Lukić - Živković, Stanković (od 59. Maksimović) - SMS (od 46. Tadić) - Joveljić (od 46. Jović)

HOLANDIJA (4-3-3): Verbrugen - Damfris (od 80. J. Timber), Van Heke, Van Dajk, Dan de ven - Gravenberh (od 67. Til), Verman, Rejnders (od 67. Rejnders) - Samervil, Merdink (od 80. K. Timber), Gakpo (od 17. Van Bomel).

tagovi

Liga nacijafudbalska reprezentacija Srbijereprezentacija Holandije
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest