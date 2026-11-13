KRAJ: Srbija - Nemačka 1:3
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pet. 13.11.26. | 19:35
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LIGA NACIJA, 5. KOLO:
SRBIJA - NEMAČKA 1:3
/Babić 56 - Babić 3ag, Virc 14, Gruda 50/
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Havijer Alberola (Španija)
Crveni kartoni: Vanja Dragojević, Andrija Živković
SRBIJA (3-4-2-1): VMS - Gudelj, Milenković, Babić - Nedeljković, SMS (od 86. Kostov), Džodić (od 46. Dragojević), Sukačev - Samardžić (od 46. Živković), Tadić (od 63. Lučić) - Cvetković (od 73. Mitrović)
NEMAČKA (4-2-3-1): Ter Štegen - Troj (od 74. Baku), Ta, Tšau, Mitelštet - Kimih, Pavlović (od 76. Bišof) - Gruda (od 86. El Mala), Virc (od 81. Nmeča), Šerhant - Haverc (od 74. Filkrug)
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