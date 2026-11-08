(©Starsport)
(©Starsport)

KRAJ: Vojvodina – Crvena zvezda 0:1

ned. 08.11.26. | 18:54

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VOJVODINA – CRVENA ZVEZDA 0:1 (0:0)
/Badžo 87/

Novi Sad

Stadion: Karađorđe
Sudija: Danilo Nikolić

VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić – Sukačev, Mašović, Suč, Nikolić (od 75. Davidov) – Zukić, Petrović – Ranđelović (od 84. Vukanović), Kokanović (od 84. Baros), Kolarević (od 75. Đakovac) - Mulahusejnović (od 75. Stanisavljević).

CRVENA ZVEZDA (4-3-2-1): Mateus – Gudelj, Lukasen, Gaštarov, Nakajama – Krunić (od 59. Badžo), Lučić (od 70. Bukari), Handel – Kostov, Ivanić – Arnautović (od 85. Kim).

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FK VojvodinaFK Crvena zvezda
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