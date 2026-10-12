Kurtoa u Realu do 37.

Daleko od toga da je u Real Madridu sve cakum-pakum. Aktuelno je novo Vinisijusovo ludilo, Embapeov ego je teret i za klub Realovog gabarita, ima tu još boljki, ali Kraljevski klub u naredne dve godina makar o golmanu ne mora da razmišlja. Fabricio Romano javlja da je španski velikan dogovorio produžetak saradnje sa jednim od najboljih golmana 21. veka, Tibom Kourtoom.

Belgijancu aktuelni ugovor ističe 30. juna 2027. godine, a dve strane su se rukovale oko produžetka na još godinu dana. Drugim rečima, reprezentativac Belgije će na Santjago Bernabeuu biti najmanje dok ne napuni 36, odnosno dok ne uđe u 37. godinu života.