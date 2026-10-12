Kurtoa u Realu do 37.
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Vreme čitanja: 1min | pon. 12.10.26. | 15:01
Dogovoren produžetak saradnje, čeka se samo ozvaničenje
Daleko od toga da je u Real Madridu sve cakum-pakum. Aktuelno je novo Vinisijusovo ludilo, Embapeov ego je teret i za klub Realovog gabarita, ima tu još boljki, ali Kraljevski klub u naredne dve godina makar o golmanu ne mora da razmišlja. Fabricio Romano javlja da je španski velikan dogovorio produžetak saradnje sa jednim od najboljih golmana 21. veka, Tibom Kourtoom.
Belgijancu aktuelni ugovor ističe 30. juna 2027. godine, a dve strane su se rukovale oko produžetka na još godinu dana. Drugim rečima, reprezentativac Belgije će na Santjago Bernabeuu biti najmanje dok ne napuni 36, odnosno dok ne uđe u 37. godinu života.
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Mnoge uspehe i pehare osvojene od 2018. godine do danas, Real duguje dugajliji iz Brija i nekadašnjem čuvaru mreže Genka, Atletiko Madrida i Čelsija. Setimom se samo finala Lige šampiona iz 2022. godine u kojem je Kurtoa nestvarno branio zaustativši čak šest udaraca engleskog tima.
Kurtoa je kao golman Reala podigao 12 trofeja u koje staju tri titule prvaka Španije, odnosno dva pehara namenjena šampionu Evrope. Za Kraljevski klub odigrao je 342 utakmice, primio 334 gola, ali čak 131 put sačuvao mrežu.
U Ćamartinu nemaju dilemu da je Kurtoa i dalje najbolji golman na planeti. Nije se to promenilo ni nakon što je 2023. godine pokidao prednji ukršteni ligament kolena. Vratio se i ponovo postao onaj stari.
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