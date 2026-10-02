Ko je ovom mogao da se nada: I Valensija na 3:0! Mirotićeva klasa ugasila Milsovu ekstazu

Španski tim je posle odmora podigao agresivnost, sprečio protivniku igru u tranziciji i počeo mnogo bolje da kontroliše skok, pa je predvođen Nikolom Mirotićem i Ti Džej Šortsom od gotovo izgubljenog meča stigao do ubedljive pobede. Sve je polazilo od potpuno drugačije postavke odbrane, mladi stručnjak Ćavi Albert napravio je potrebne taktičke korekcije i Asvel sveo na samo 31 poena u drugom poluvremenu, manje nego za deset uvodnih minuta utakmice. Fantastična pobeda Valensije koja sada može daleko rasterećenija da dočeka nastavak sezone.

Asvel je od prvih minuta igrao u visokom ritmu, agresivnom odbranom terao Valensiju na greške i iz osvojenih lopti lako dolazio do tranzicije. Posebno je raspoložen bio Peti Mils, a ubrzo mu se priključio i Igo Beson. Francuski tim je već u prvoj četvrtini postigao 33 poena, dok je Valensija ostala na 21.

Nije gostima pomoglo ni to što su Mirotić i Nejt Rivers pokušavali da održe priključak, niti tri pogođene trojke Đosepa Puerta, Asvel je nastavio da zatrpava koš rivala, pa je posle svega 12 minuta već imao 46 poena. Mils je do tog trenutka stigao do 17, Beson do deset, a Tremont Voters trojkom je odveo domaćina na ogromnih 49:31. Domaćin je prvo poluvreme završio sa 61 poenom i ogromnim procentima šuta, ali je Valensija u poslednjim minutima druge četvrtine ipak uspela da smanji razliku i na veliki odmor ima prihvatljivih 11 poena zaostatka – 50:61.

Posle napadački izuzetno atraktivnog poluvremena, nestali su laki poeni Asvela iz tranzicije, a ujedno je stao i šut. Gosti su češće napadali obruč i mnogo bolje kontrolisali skok, pa su za manje od pet minuta napravili seriju 15:3 i od dvocifrenog minusa stigli do vođstva – 65:64. Asvel je preko Milsa i Besona uspeo da odgovori i poslednju četvrtinu dočekao sa minimalnih 77:76, ali više nije mogao da pronađe ritam iz prvog poluvremena.

Tada je utakmicu preuzeo Mirotić. Iskusni krilni centar nizao je poene u periodu kada je Valensiji bilo najpotrebnije, dok je Nil Sako skupljao lopte pod oba obruča. Gosti su se odvojili na 88:83 i prvi put naterali Asvel da juri rezultat u utakmici koju je do tada gotovo potpuno kontrolisao. Beson je još nekoliko puta pokušao da zadrži domaćina u igri, ali je Kameron Tejlor na minut i po do kraja pogodio za 98:89. Valensija je potom završnicu privela bez problema i stigla do konačnih 105:92.

Gosti su imali 44 skoka naspram 33 domaćina, uključujući 12 uhvaćenih lopti pod protivničkim košem, što je napravilo bitnu razliku na kraju. Mirotić je za svega 17 minuta na parketu ubacio 22 poena, uz četiri pogođene trojke iz sedam pokušaja. Šorts je završio sa 17 poena, šest asistencija i četiri skoka, Tejlor je dodao 14 poena i pet uhvaćenih lopti, a Rivers 13. Asvelu nije pomogla ni odlična partija Petija Milsa, koji je postigao 26 poena uz četiri trojke. Beson je dodao 19 poena i šest asistencija, dok je Džej Krauder završio sa deset poena i sedam skokova.

Može li Valensija ponovo da bude hit Evrolige?

EVROLIGA, 3. KOLO

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Četvrtak

Hapoel Tel Aviv - Real Madrid 102:98

/Brajant, Micić 22 - Maledon 26/

Crvena zvezda - Anadolu Efes 77:72

/Moneke 18 - Lojd 17/

Virtus Bolonja - Olimpijakos 96:94

/Kar 22 - Endijaje 23/

Pariz - Žalgiris 82:78

/Hifi 21 - Edvards 19/

Petak

Bešiktaš - Barselona 82:95

/Vilbekin 17 - Panter 16/

Fenerbahče - Dubai 76:66

/Bingam Džunior 20 - Okobo 18/

Asvel - Valensija 92:105

/Mils 26 - Mirotić 22/

Bajern - Partizan Mozzart Bet 84:86

/Džekiri 17 - Vašington 20/

Panatinaikos - Makabi Tel Aviv 90:67

/Jabusele 17 - Sorkin 13/

Baskonija - Olimpija Milano 87:76

/Loson 16 – Rajt 17/