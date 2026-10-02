Penjaroja: Pred ovakvim navijačima obaveza je da se borimo svih 40 minuta

Posle utakmice, Đoan Penjaroja nije krio zadovoljstvo zbog načina na koji je njegov tim reagovao u teškim trenucima.

"Naravno da smo srećni zbog pobede u Minhenu, pogotovo zato što smo večeras imali određenih problema tokom utakmice. Bili smo frustrirani jer smo promašili više otvorenih šuteva za tri poena nego što je to uobičajeno za nas".

Posebno je istakao borbenost ekipe i podršku koju su crno-beli imali sa tribina.

"Ipak, za ovaj tim, posebno kada igramo u gostima pred dve ili tri hiljade naših navijača, obaveza je da se borimo svih 40 minuta. Momci su razumeli situaciju. Ovo je bila utakmica 50-50, ali srećan sam jer su verovali u ono što radimo. U poslednjoj četvrtini, kada je bilo najvažnije, podigli smo nivo naše igre i uspeli da dođemo do pobede. Slaviti u ovakvoj atmosferi u Minhenu, pred našim navijačima, zaista je neverovatno".