Kuvalo u Norveškoj: Kačket preko lica, dva isključena trenera i mrtva trka za titulu Bodea i Vikinga

Posle 25 odigranih kola oba tima imaju identičan broj bodova, ali i potpuno istu gol-razliku od +38. Viking je, međutim, zadržao prvo mesto zahvaljujući tome što je postigao tri pogotka više od velikog rivala. Tako je Bode pobedom u direktnom okršaju sačuvao realne izglede da se ponovo domogne šampionskog pehara, dok je ekipa iz Stavangera propustila priliku da napravi možda i odlučujući korak ka tituli.

Teško je zamisliti dramatičniju završnicu šampionske trke od one koja se sprema u Norveškoj. Dva ovosezonska učesnika Lige šampiona, Bode Glimt i Viking, odigrala su utakmicu koja je imala apsolutno sve - pet golova, poništen penal, žestoke sukobe na terenu i čak dvojicu isključenih trenera. Na kraju je domaćin slavio sa 3:2 (3:2) i pet kola pre završetka prvenstva potpuno zakomplikovao borbu za titulu.

A ono što se događalo na stadionu Aspmira naročito tokom prvih 45 minuta, dugo će se prepričavati u norveškom fudbalu. Domaćin je krenuo furiozno, svestan da bi ga poraz praktično izbacio iz šampionske trke. Već u trećem minutu Jens Peter Hauge je ubacio loptu sa desne strane, a nesrećni Henrik Falhener uklizao i poslao je u sopstvenu mrežu. Nije prošlo ni četvrt sata, a na semaforu je stajalo 2:0. Ovoga puta strelac je bio Andreas Helmersen, pa je delovalo da će Viking doživeti pravi debakl. Međutim, lider prvenstva nije nameravao da se preda. Kristofer Haugen je posle kornera smanjio na 2:1, a u 39. minutu usledio je potpuni šok za domaće navijače. Nekadašnji napadač Bodea, Erik Bothejm, natrčao je na centaršut Haugena, preduhitrio golmana Nikitu Haikina i glavom pogodio za 2:2. Viking se praktično ni iz čega vratio u utakmicu. Ipak, poslednju reč u prvom poluvremenu imao je Hauge. Posle kombinacije sa Ulrikom Saltnesom, najbolji pojedinac domaćeg tima uputio je udarac, lopta je na putu ka mreži zakačila Falhenera i završila iza leđa gostujućeg golmana. Bode je tako na odmor otišao sa prednošću od 3:2, a nesrećni defanzivac Vikinga imao je udela u dva primljena pogotka.