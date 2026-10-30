Kuvalo u Norveškoj: Kačket preko lica, dva isključena trenera i mrtva trka za titulu Bodea i Vikinga
Vreme čitanja: 4min | pet. 30.10.26. | 21:27
Spektakl u Norveškoj - trener Bode Glimta prišao treneru Vikinga i povukao mu kačket preko lica
Teško je zamisliti dramatičniju završnicu šampionske trke od one koja se sprema u Norveškoj. Dva ovosezonska učesnika Lige šampiona, Bode Glimt i Viking, odigrala su utakmicu koja je imala apsolutno sve - pet golova, poništen penal, žestoke sukobe na terenu i čak dvojicu isključenih trenera. Na kraju je domaćin slavio sa 3:2 (3:2) i pet kola pre završetka prvenstva potpuno zakomplikovao borbu za titulu.
Posle 25 odigranih kola oba tima imaju identičan broj bodova, ali i potpuno istu gol-razliku od +38. Viking je, međutim, zadržao prvo mesto zahvaljujući tome što je postigao tri pogotka više od velikog rivala. Tako je Bode pobedom u direktnom okršaju sačuvao realne izglede da se ponovo domogne šampionskog pehara, dok je ekipa iz Stavangera propustila priliku da napravi možda i odlučujući korak ka tituli.
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A ono što se događalo na stadionu Aspmira naročito tokom prvih 45 minuta, dugo će se prepričavati u norveškom fudbalu. Domaćin je krenuo furiozno, svestan da bi ga poraz praktično izbacio iz šampionske trke. Već u trećem minutu Jens Peter Hauge je ubacio loptu sa desne strane, a nesrećni Henrik Falhener uklizao i poslao je u sopstvenu mrežu. Nije prošlo ni četvrt sata, a na semaforu je stajalo 2:0. Ovoga puta strelac je bio Andreas Helmersen, pa je delovalo da će Viking doživeti pravi debakl.
Međutim, lider prvenstva nije nameravao da se preda. Kristofer Haugen je posle kornera smanjio na 2:1, a u 39. minutu usledio je potpuni šok za domaće navijače. Nekadašnji napadač Bodea, Erik Bothejm, natrčao je na centaršut Haugena, preduhitrio golmana Nikitu Haikina i glavom pogodio za 2:2. Viking se praktično ni iz čega vratio u utakmicu.
Ipak, poslednju reč u prvom poluvremenu imao je Hauge. Posle kombinacije sa Ulrikom Saltnesom, najbolji pojedinac domaćeg tima uputio je udarac, lopta je na putu ka mreži zakačila Falhenera i završila iza leđa gostujućeg golmana. Bode je tako na odmor otišao sa prednošću od 3:2, a nesrećni defanzivac Vikinga imao je udela u dva primljena pogotka.
Ali, golovi su bili samo deo neverovatne predstave na Aspmiri. U sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, posle izuzetno oštrog starta Kristofera Askildsena nad Haugeom, došlo je do žestoke rasprave između članova dva stručna štaba. Trener Bodea Kjetil Knutsen u jednom trenutku prišao je kolegi sa klupe Vikinga Mortenu Jensenu i povukao mu kačket preko lica.
Glavni sudija Espen Eskos nije imao mnogo dileme, obojici je pokazao crveni karton i poslao ih na tribine. Tako su dva najveća kandidata za norvešku krunu drugo poluvreme morala da odigraju bez svojih šefova stručnih štabova pored aut-linije. Ni Hauge nije skrivao bes zbog načina na koji su gosti pristupili utakmici.
"Trebalo bi da vodimo 5:0! Pogledajte samo koliko snažno ulaze u duele. Da sam ispružio nogu u onom startu, ostao bih bez nje“, poručio je krilni napadač Bodea na poluvremenu.
Nastavak je doneo nove kontroverze. Viking je odmah krenuo po izjednačenje, a posle duela golmana Haikina i kapitena gostiju Zlatka Tripića, sudija je pokazao na belu tačku. Ipak, usledila je intervencija VAR sobe, nakon koje je Eskos pregledao snimak i poništio prvobitnu odluku, procenivši da je Tripić prenaglasio kontakt.
Kapiten Vikinga ubrzo se ponovo našao u centru pažnje, ovoga puta zbog sukoba sa Oleom Blombergom, kojeg je zakačio rukom u predelu lica. Hauge je i posle te situacije oštro reagovao, tvrdeći da je Tripić to učinio namerno. Temperatura na terenu nije se spuštala. Ređali su se oštri startovi, protesti, međusobna koškanja i prekidi, dok su tribine Aspmire pravile zaglušujuću buku. Međutim, uprkos svim pokušajima Vikinga, rezultat iz prvog poluvremena ostao je na snazi.
Bode/Glimt je tako dobio utakmicu koju nije smeo da izgubi, ali borba za titulu tek sada dostiže vrhunac. Posle 26 kola norveške Eliteserije dva najbolja tima imaju jednak bodovni saldo i gol-razliku, dok Vikingu tri postignuta pogotka više trenutno donose prednost na tabeli.
Pet kola je ostalo do kraja, a jasno je da bi u ovako izjednačenoj trci čak i jedan pogodak mogao da odluči ko će postati šampion Norveške. Posle svega što su Bode i Viking priredili u direktnom obračunu, teško je zamisliti uzbudljiviju najavu završnice prvenstva.
NORVEŠKA 1 – 25. KOLO
Petak
Bode Glimt - Viking 3:2 (3:2)
/Falkener ag 4, Helmersen 15, Hauge 43 - Haugen 32, Bothajm 39/
Subota
16.00: (4,00) Fredrikstad (4,20) Rozenborg (1,80)
18.00: (2,00) Olesund (4,10) Sandefjord (3,20)
Nedelja
14.30: (2,80) Bran (4,10) Molde (2,15)
17.00: (2,00) KFUM Oslo (3,90) Ham Kam (3,40)
17.00: (1,50) Sarsborg (4,60) Kristijansund (5,60)
17.00: (2,85) Start (3,80) Lilestrem (2,30)
19.15: (2,40) Volerenga (3,80) Tromse (2,70)
***kvote su podložne promenama