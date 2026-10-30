Sterling Braun: Šteta za Džabarija, mogao je da pomogne Partizanu i ove sezone

Na pitanje da li je bilo šanse ili ozbiljnijih razgovora o njegovom ostanku u Beogradu nakon završetka prošle sezone, američki bek je izbegao ulazak u detalje, ali je naglasio da je izabrao sredinu u kojoj se u ovom momentu oseća fantastično.

„Bila je to komplikovana situacija, svašta se dešavalo. Ali reći ću samo da je Žalgiris pokazao zaista veliko interesovanje. Trenutno sam veoma srećan ovde gde jesam, gledam napred, želim da pobeđujemo, napredujemo iz dana u dan, uđemo u plej-of i odemo što dalje. Ciljevi ovde su visoki i to je ono što me pokreće.”

Novinari su iskoristili priliku i da prokomentarišu situaciju sa Džabarijem Parkerom, koji je nedavno i zvanično napustio Beograd i raskinuo ugovor sa crno-belima, a sa kojim je Braun delio svlačionicu u Hramu košarke:

„Bila je to nesrećna situacija za obe strane. Džabari je sjajan lik van terena i paklen igrač na njemu. Jednostavno nije uspelo. Ne upirem prstom ni u koga niti bilo koga krivim, prosto se tako namestilo. Smatram da je definitivno mogao da pomogne timu i prošle i ove sezone, njegov talenat govori sam za sebe. Dogodile su se neke stvari, a ja mu od srca želim sve najbolje i mnogo uspeha u nastavku karijere.”

Osim osvrta na dane u crno-belom, Braun se dotakao i samog meča na Baltiku i ključne taktike Žalgirisa — potpunog neutralisanja Karlika Džonsa.

„Kolektivno smo odradili odličan posao na njemu. Karlik je sjajan poenter, napada sa svih pozicija. Arnas Butkevičijus je napravio vrhunski posao — otežavao mu je svaki šut, usmeravao ga u reket na našu drugu liniju odbrane i na njegovu slabiju, levu ruku. Kada zaustavite ’glavu tima’, olakšate sebi put do pobede. Nije uspeo da uhvati svoj ritam, što je za nas bilo ključno”, zaključio je raspoloženi Braun.