Detalji druge najdramatičnije trke za Zlatnu loptu u novoj eri: Kejna i Embapea odvojilo 28 poena
Vreme čitanja: 3min | pet. 30.10.26. | 22:09
Otkako je uveden aktuelni sistem bodovanja, neizvesnije bilo samo 2019. godine...
U ponedeljak je trka za Zlatnu loptu zvanično završena, večeras je jasnije koliko je bila neizvesna. A bila je jedna od dramatičnijih otkako se ovo prestižno fudbalsko priznanje dodeljuje pošto je Hari Kejn pobedio Kilijana Embapea za svega 28 bodova!
France Football, francuski magazin koji i dodeljuje Zlatnu loptu, izneo je ovog petka detalje ovogodišnjeg glasanja, približivši nam koliko je borba zapravi bila tesna. Kejn je u rodnoj Engleskoj, na svečanoj ceremoniji održanoj u Londonu, postao prvi Englez koji je podigao ovo priznanje još od Majkla Ovena 2001. godine i ujedno prvi fudbaler Bajerna još od 1981. i Karla Hajnca Rumenigea koji je proglašen za najboljeg na svetu, čime je krunisana njegova impresivna sezona u kojoj je postigao čak 73 gola za klub i reprezentaciju. I za to je od strane novinara nagrađen sa 1.055 bodova.
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Njegov glavni protivkandidat Embape dobio je 1.027, što ovu trku čini drugom najneizvesnijom u modernoj eri iliti od 2016. godine, otkako je uveden aktuelni sistem bodovanja. Dramatičnije je od tada bilo samo 2019. godine kada je Lionel Mesi sa samo sedam poena više od drugoplasiranog Virdžila van Dajka osvojio svoju šestu od ukupno osam Zlatnih lopti.
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Iza vodećeg dvojca, daleko iza sa 881 bodom, završio je Lamin Jamal, zlatni dečko od kojeg se očekivalo da ove godine bude Kejnov najveći takmac. Ipak, četvorica novinara nisu ga uvrstila ni među 10 najboljih za prošlu sezonu... Njegov reprezentativni kolega Rodri, sa kojim je osvojio Svetsko prvenstvo 2026. godine u dresu Španije, završio je na četvrtoj poziciji sa 726 bodova, dok je kapiten Inter Majamija Lionel Mesi zauzeo peto mesto sa 612 poena. Među deset najboljih našli su se i Hviča Kvarachelija sa 541 bodom, Usman Dembele sa 418, Erling Haland sa 378, Majkl Olise sa 296, dok je TOP10 kompletirao vezista Pari Sen Žermena Fabijan Ruiz sa 201 osvojenim bodom.
Detaljni rezultati pokazuju koliko je raspodela maksimalnih bodova po zemljama bila presudna za konačan ishod ove tesne borbe. Hari Kejn je, očekivano s obzirom na krajnji ishod, dobio najviše prvih mesta, pošto su ga novinari iz čak 40 država stavili na vrh svojih lista, dok je Kilijan Embape bio prvi izbor 23 novinara. Jamal je bio izbor broj jedan u 13 država, dok je Kvarachelija, koji je imao ključnu ulogu u pohodu Pari Sen Žermena na titulu Lige šampiona, maksimalan broj poena dobio od Grčke i - Gruzije.
Da podsetimo, pobednika Zlatne lopte bira međunarodni žiri sastavljen od 100 specijalizovanih novinara, pri čemu svaku od sto najbolje rangiranih zemalja na FIFA listi predstavlja po jedan novinar. Referentni period za ocenjivanje učinka u klubu i reprezentaciji trajao je od 3. avgusta 2025. do 19. jula 2026. godine, dok sistem bodovanja nagrađuje deset igrača sa svakog listića po shemi: 15 bodova za prvo mesto, 12 za drugo, 10 za treće, a zatim 8, 7, 5, 4, 3, 2 i 1 bod za ostale pozicije. U slučaju izjednačenog ukupnog broja bodova na kraju glasanja, igrači se rangiraju prema broju dobijenih prvih mesta, zatim drugim, trećim i tako dalje.
Hari Kejn 1.055
Kilijan Embape 1.028
Lamin Jamal 881
Rodri 726
Lionel Mesi 612
Hviča Kvarachelija 541
Usman Dembele 418
Erling Haland 378
Majkl Olise 296
Fabijan Ruiz 201