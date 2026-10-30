Detalji druge najdramatičnije trke za Zlatnu loptu u novoj eri: Kejna i Embapea odvojilo 28 poena

U ponedeljak je trka za Zlatnu loptu zvanično završena, večeras je jasnije koliko je bila neizvesna. A bila je jedna od dramatičnijih otkako se ovo prestižno fudbalsko priznanje dodeljuje pošto je Hari Kejn pobedio Kilijana Embapea za svega 28 bodova!

France Football, francuski magazin koji i dodeljuje Zlatnu loptu, izneo je ovog petka detalje ovogodišnjeg glasanja, približivši nam koliko je borba zapravi bila tesna. Kejn je u rodnoj Engleskoj, na svečanoj ceremoniji održanoj u Londonu, postao prvi Englez koji je podigao ovo priznanje još od Majkla Ovena 2001. godine i ujedno prvi fudbaler Bajerna još od 1981. i Karla Hajnca Rumenigea koji je proglašen za najboljeg na svetu, čime je krunisana njegova impresivna sezona u kojoj je postigao čak 73 gola za klub i reprezentaciju. I za to je od strane novinara nagrađen sa 1.055 bodova.