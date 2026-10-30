PAO se udavio na Bosforu: Pejn i Fernando namučili Željka
Vreme čitanja: 9min | pet. 30.10.26. | 20:32
Velika pobeda istanbulskog tima, drugi poraz za Atinjane
Efes je oživeo, Efes se vratio na najbolji mogući način! Posle istinskog debakla na gostovanju Hapoelu (88:118), ekipa Pabla Lasa uspela je da upiše možda i najslađu pobedu ove sezone, pošto je na svom parketu dobio možda i prvog favorita za osvajanje Evrolige - Panatinaikos. Gosti iz Atine su se, figurativno, udavili na Bosforu, pošto su gotovo svih 40 minuta bili u inferiornom položaju i morali su konstantno da jure minus, koji turski gigant nije dozvolio da se istopi - 83:68 (21:18, 24:19, 16:14, 22:17).
Turski predstavnik od početka je nametnuo svoj ritam i brzo pokazao da će Panatinaikos imati ozbiljan problem da uspostavi kontrolu nad utakmicom. Dario Šarić bio je posebno raspoložen u uvodnim minutima, koristio je prostor u reketu i predvodio Efes do dvocifrene prednosti (21:11). Gosti su uspeli da smanje zaostatak i prvu deonicu završe sa tri poena minusa (21:18), ali je domaćin imao spreman odgovor.
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Nakon što je Panatinaikos uspeo da se približi na 25:27, Efes je dodao gas i napravio seriju 12:2, kojom je ponovo pobegao na dvocifrenu razliku (39:27). Atinski sastav je u završnici prvog poluvremena uspeo da veže dve trojke i priđe na 43:37, ali Metju Strazel košem za kraj prvog poluvremena doneo 45:37 za domaćina.
Efes je na pauzu otišao sa solidnom zalihom, a posebno je impresivno izgledala njegova igra za dva poena, pošto je pogodio čak 16 od 18 šuteva, dok je istovremeno imao 12 asistencija uz samo tri izgubljene lopte. Upravo je dobra organizacija napada bila jedan od najvažnijih aduta tima iz Istanbula.
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Ni nastavak utakmice nije doneo promenu odnosa snaga. Efes je uspevao da odbije pokušaje Panatinaikosa da uhvati priključak, a značajan doprinos davao je i Džordan Lojd, koji je pogađao u trenucima kada je bilo potrebno održati prednost. Pred poslednjih deset minuta domaći su imali 61:51 i nalazili se na dobrom putu ka trijumfu.
Ipak, Panatinaikos nije odustajao. Matijas Lesor je podigao nivo igre, a uz pomoć Kendrika Nana gosti su počeli da tope zaostatak. Uspeli su da priđu na 61:58, a nakon novih poena američkog beka i snažnog zakucavanja Geršona Jabuselea, na semaforu je stajalo svega 66:65. U 34. minutu činilo se da nas očekuje neizvesna završnica.
Međutim, tada je na scenu stupio Kameron Pejn! Američki plejmejker preuzeo je odgovornost, pogodio dve izuzetno važne trojke, a Efes je dobio dodatni impuls i preko Bruna Fernanda i Kolina Malkolma. Domaćin je u tim trenucima vezao čak 14 poena bez odgovora rivala, otišao na 80:65 i ugasio poslednju nadu gostiju da mogu do preokreta.
Pejn je tako od igrača koji u prvom poluvremenu nije pogodio nijednu od šest trojki postao jedan od apsolutnih junaka večeri. Meč je završio sa 14 poena, osam asistencija i tri ukradene lopte, uz četiri pogođene trojke iz 11 pokušaja. Najefikasniji u redovima pobedničkog sastava bili su Kolin Malkolm i Bruno Fernando sa po 15 poena. Pejn je dodao 14, dok je Šarić ostvario izuzetno svestran učinak od 11 poena, 12 skokova i četiri asistencije. Džordan Lojd je duel završio sa deset poena. Na drugoj strani, najviše se istakao Kendrik Nan sa 17 poena, dok je Najdžel Hejs Dejvis dodao 11. Nedostajao je Kostas Slukas, da svojim iskustvom poveže sve linije tima...
EVROLIGA - 9. KOLO
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Četvrtak
Crvena zvezda - Bajern Minhen 103:73
/Moneke 15 - Lučić 12/
Makabi Tel Aviv - Pariz 94:99
/Klark 21 - Hifi 26/
Real Madrid - Fenerbahče 95:76
/Maledon 26 - Klajburn 21/
Petak
Dubai - Hapoel Tel Aviv 97:83
/Petrušev 20 - Micić 15/
Anadolu Efes - Panatinaikos 83:68
/Malkolm, Fernando 15 - Nan 17/
Žalgiris - Partizan Mozzart Bet (u toku)
Asvel - Baskonija (u toku)
Olimpijakos - Olimpija Milano (u toku)
Virtus Bolonja - Bešiktaš (u toku)
Barselona - Valensija (u toku)