PAO se udavio na Bosforu: Pejn i Fernando namučili Željka

Nakon što je Panatinaikos uspeo da se približi na 25:27, Efes je dodao gas i napravio seriju 12:2, kojom je ponovo pobegao na dvocifrenu razliku (39:27). Atinski sastav je u završnici prvog poluvremena uspeo da veže dve trojke i priđe na 43:37, ali Metju Strazel košem za kraj prvog poluvremena doneo 45:37 za domaćina.

Efes je na pauzu otišao sa solidnom zalihom, a posebno je impresivno izgledala njegova igra za dva poena, pošto je pogodio čak 16 od 18 šuteva, dok je istovremeno imao 12 asistencija uz samo tri izgubljene lopte. Upravo je dobra organizacija napada bila jedan od najvažnijih aduta tima iz Istanbula.

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Ni nastavak utakmice nije doneo promenu odnosa snaga. Efes je uspevao da odbije pokušaje Panatinaikosa da uhvati priključak, a značajan doprinos davao je i Džordan Lojd, koji je pogađao u trenucima kada je bilo potrebno održati prednost. Pred poslednjih deset minuta domaći su imali 61:51 i nalazili se na dobrom putu ka trijumfu.

Ipak, Panatinaikos nije odustajao. Matijas Lesor je podigao nivo igre, a uz pomoć Kendrika Nana gosti su počeli da tope zaostatak. Uspeli su da priđu na 61:58, a nakon novih poena američkog beka i snažnog zakucavanja Geršona Jabuselea, na semaforu je stajalo svega 66:65. U 34. minutu činilo se da nas očekuje neizvesna završnica.

Međutim, tada je na scenu stupio Kameron Pejn! Američki plejmejker preuzeo je odgovornost, pogodio dve izuzetno važne trojke, a Efes je dobio dodatni impuls i preko Bruna Fernanda i Kolina Malkolma. Domaćin je u tim trenucima vezao čak 14 poena bez odgovora rivala, otišao na 80:65 i ugasio poslednju nadu gostiju da mogu do preokreta.