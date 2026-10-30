Bandža Si se pridružio partizanovcima u Litvaniji

Ono o čemu se nagađalo prilikom Penjarojinog skraćivanja spiska za evroligašku turneju dobilo je i zvaničnu potvrdu. Bandža Si nastavlja karijeru u Litvaniji, pošto je potpisao tromesečni ugovor sa Lijetkabelisom iz Panevežisa, timom koji sa klupe predvodi srpski strateg Nenad Čanak, a za koji nastupa i bivši prvotimac crno-belih Ognjen Jaramaz.

Litvanski predstavnik bio je primoran na hitnu reakciju i angažovanje iskusnog francuskog krilnog košarkaša usled ozbiljne zdravstvene krize u reketu. Srpski centar Veljko Ilić van stroja je još od pripremnog perioda i očekuje ga višemeesečna pauza zbog povrede ramena, dok je Ivan Fevrije van stroja naredna dva meseca zbog povrede stopala zarađene na evroligaškom okršaju protiv Ulma.