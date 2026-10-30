Bandža Si se pridružio partizanovcima u Litvaniji
Vreme čitanja: 1min | pet. 30.10.26. | 20:50
Francuz stiže kod Nenada Čanka
Ono o čemu se nagađalo prilikom Penjarojinog skraćivanja spiska za evroligašku turneju dobilo je i zvaničnu potvrdu. Bandža Si nastavlja karijeru u Litvaniji, pošto je potpisao tromesečni ugovor sa Lijetkabelisom iz Panevežisa, timom koji sa klupe predvodi srpski strateg Nenad Čanak, a za koji nastupa i bivši prvotimac crno-belih Ognjen Jaramaz.
Litvanski predstavnik bio je primoran na hitnu reakciju i angažovanje iskusnog francuskog krilnog košarkaša usled ozbiljne zdravstvene krize u reketu. Srpski centar Veljko Ilić van stroja je još od pripremnog perioda i očekuje ga višemeesečna pauza zbog povrede ramena, dok je Ivan Fevrije van stroja naredna dva meseca zbog povrede stopala zarađene na evroligaškom okršaju protiv Ulma.
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Si je u Humsku stigao krajem septembra kao hitna zamena za povređenog Dereka Vilisa. Njegova kratkoročna epizoda u Beogradu zvanično je okončana 28. oktobra, zbog čega nije bio u avionu za mečeve protiv Asvela i Žalgirisa, ostavši u Beogradu gde je održavao formu u iščekivanju nove sredine.
Tokom svog drugog mandata u dresu Partizana, 34-godišnji Francuz odigrao je ukupno osam mečeva. Najzapaženiji bio je u ABA ligi kada je protiv Beča ubacio 15 poena, dok je u Evroligi ubeležio pet nastupa uz skromnu minutažu (oko osam minuta po meču), sa najboljim učinkom protiv Bajerna kome je spakovao pet poena.
Iskusni košarkaš sada ulazi u poznat sistem kod Nenada Čanka, gde će uz asistenciju Ognjena Jaramaza pokušati da odmah donese stabilnost i čvrstinu pod koševima litvanskog tima.