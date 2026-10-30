Partizan Mozzart Bet i dalje nema ključ Žalgirio arene: Ne može se bez šuta u Kaunasu

Ono što svakako treba pohvaliti jeste izdanje Nikole Tanaskovića , koji je bio ubedljivo najbolji u redovima gostiju. Borio se krilni centar sa znatno jačim Jonasom Valančijunasom i ostalim igračima iz unutrašnje linije Žalgirisa. Naravno, bilo je i kod njega manjka koncentracije u nekim situacijama, ali je ostavio najbolji utisak — što ogromnom borbom i zalaganjem, što nekim izuzetno kvalitetnim potezima. Iako je i sam imao nekoliko neuspešnih pokušaja sa distance, predvodio je Partizan sa 19 poena i šest skokova. Pratio ga je Itan Tompson sa 15, dok je Luka Vildoza dodao 14 poena. Kod pobednika je odskočio Karsen Edvards sa 17 poena, Valančijunas je dominirao sa 16 poena i osam skokova, dok je Sterling Braun ubacio devet poena.

Da bi neko bio konkurentan u paklenoj atmosferi Žalgirio Arene, šut sa distance mora perfektno da ga služi, što večeras definitivno nije bio slučaj sa Partizanom. Ovaj segment igre praktično nije postojao kod Parnog valjka. Crno-beli su promašivali otvorene šuteve, i to baš u momentima kada su im oni bili izuzetno potrebni kako bi se vratili u meč, a to su činili upravo igrači zaduženi da pogađaju van linije 6,75. Tek jedan šut iz 11 pokušaja pogodio je Partizan tokom prvih 20 minuta, dok se vrlo sličan trend nastavio i u drugom poluvremenu. Zadrhtala bi ruka gotovo svakom u crno-belom taboru ko bi pokušao da pogodi spolja, pa je izuzetno loš procenat šuta (5/23 za tri) ubedljivo najveći krivac za novi poraz. I pored toga, Beograđani su uspeli da se vrate u igru u poslednjih nekoliko minuta, ali za potpuni preokret snage nije bilo.

Žalgiris je u poslednje vreme prava noćna mora za beogradske crno-bele. Partizan je gostovanje na Baltiku dočekao sa čak tri uzastopna poraza od litvanskog giganta (dva u Kaunasu), pa je bilo jasno da ni u 9. kolu elitnog takmičenja ne može da slovi za favorita. Znalo se koje su glavne prednosti Žalgirisa i domaćin je to u potpunosti koristio, ali se isto tako može reći da je Parni valjak u velikoj meri i sam „olakšao” posao momcima u zelenom.

Brzo je Žalgiris ušao u svoj prepoznatljiv ritam na koji Partizan Mozzart Bet u uvodnim minutima nije imao adekvatan odgovor. Domaćin je bio raspoložen, rastrčan i šuterski izuzetno raspucan. Posle svega pet minuta igre Žalgiris je došao na rub dvocifrene prednosti, što je nateralo Penjaroju da rano zatraži tajm-aut. Činilo se da je Parni valjak došao do kakve-takve igre posle trojke Itana Tompsona, ali je ova nada bila kratkog daha jer je Ažuolas Tubelis nastavio da zatrpava koš gostiju. Dobio je Partizan ulaskom Kevarijusa Hejsa na čvrstini i crno-beli su uspeli u jednom momentu da priđu na minus tri, ali je domaćin odbio ovaj nalet posle trojke Sterlinga Brauna i sačuvao dva poseda prednosti posle prve četvrtine.

Pravio je Jonas Valančijunas dosta problema Partizanu pod obručima, ali je Penjarojin tim pokušao da odgovori preko Nikole Tanaskovića. Razigrao se motivisani Braun, kao i Luka Vildoza na drugoj strani. Međutim, domaćin je i dalje imao prednost i držao tok meča pod kontrolom. Pružao je Tanasković lavovski otpor moćnom Valančijunasu, a crno-beli su se potpuno vratili u igru posle pogotka Karlika Džonsa za minus dva, dok je Tompson posle prodora doneo izjednačenje.

Imao je Partizan ubrzo i priliku da u potpunosti preokrene i povede. Ipak, Karlik nije bio precizan van linije 6,75. Žalgiris je pametno iskoristio činjenicu da je Parni valjak bio u bonusu, te je preko slobodnih bacanja sačuvao prednost pri odlasku na veliki odmor, iako su crno-beli u ovoj deonici pokazali znatno bolju igru. Glavni utisak prvog dela meča bilo je to što je Žalgiris na iskustvo odigrao na kartu penala, dok su crno-beli poluvreme završili sa skromnih 1/11 za tri poena.

Baš kao i na samom startu utakmice, Žalgiris je znatno bolje otvorio treću četvrtinu. Sejben Li i Karsen Edvards odveli su Litvance na velikih plus devet. Domaćin je bio u potpunom naletu, pa je Penjaroja morao brzo da reaguje minutom odmora. Ponovo je delovalo da na pogon Tanaskovića Partizan može da priđe rivalu, ali je ta nada brzo splasnula posle trojke Arnas Butkevičijusa. Bili su ovo momenti u kojima je Žalgiris u potpunosti kažnjavao to što crno-beli nikako nisu mogli do pogotka iz distanca.

Prednost domaćih je konstantno bila dvocifrena, a u jednom trenutku otišla je i na velikih plus 15, pa se činilo da je Partizan u potpunom nokautu. Jednostavno, beogradski tim nije mogao da poveže nekoliko dobrih napada, pre svega zbog izostanka šuta van linije 6,75.

Žalgiris je u završni period ušao sa ubedljivih plus 12. Pokušavali su Vildoza i Tanasković da vrate goste u život, a Partizan je posle konačno pogođene trojke Tompsona smanjio na minus šest, da bi se serija nastavila poenima Kevarijusa Hejsa. Imao je Partizan priliku u naredna dva poseda da se u potpunosti približi i uvede meč u dramatičnu završnicu, ali su usledili brzopleti promašaji. Izblokirani pokušaj polaganja Luke Vildoze bio je poslednji trzaj Parnog valjka, a ta atraktivna rampa domaćih konačno je raspršila sve snove Penjarojinog tima da može do velikog preokreta u Kaunasu.