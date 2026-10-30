Najbolji bek među krilima i najbolje krilo među bekovima na svetu – Ašraf Hakimi

Domaćin je čačnuo lava, a Hakimi je sa dva vanserijska ubacivanja po desnom krilu, najpre asistencijom, pa pogotkom, u razmaku od tačno 133 sekunde, kreirao preokret. U nastavku je demonstrirao kako izvodi slobodne udarce, a kada je, posle još jedne asistencije, pa het-trika, kompletirao potop domaćina – poklonio se i izašao iz igre.

Dakle, Dembele, Markinjos i Nuno Mendes, uz naravno Hviču Kvarackeliju, ostali su van protokola zbog povreda, a Žoao Neves, Pačo, Vitinja, Fabijan Ruiz, Due na klupi. Možda malo i zbog tog mešanja karata, ali čini se ipak malo više zato što su potcenili rivala, mada treba odati priznanje i Avru na tome kako se isprsio favoritu, domaći su odvažnije počeli utakmicu i sebe nagradili pogotkom posle tranzicije kao na video igrici, akcije koju je zaokružio Džoš Madža u 18. minutu.

Nije trebalo da ljute dvostrukog uzastopnog šampiona Evrope.

Slika prva: Lukas Ernandez šalje milimetarski preciuznu dijagonalu, Hakimi već u prijemu stiče prednost nad rivalom, prosleđuje loptu ka Miki Godtsu, koji je ubacuje u mrežu i potvrđuje ulazak u odličnu formu.

Slika druga: Opet je Hakimi, tačno dva minuta kasnije, pobegao protivničkoj odbrani, pas mu je uputio Majulu, pomoćni sudija je najpre signalizirao ofsajd, ali Leteksjeu stigla potvrda iz VAR sobe da nedozvoljene pozicije nije bilo.

Slika treća: Slobodan udarac sa dvadesetak metara, marokanski reprezentativac gađa dalji donji ugao.

Slika četvrta: Džoš Madža glavom pogađa stativu, domaći su još u šoku što nisu postigli drugi gol, nije prošlo ni deset sekudni, a vadili su loptu iz sopstvene mreže. Hakimi je poslao loptu u prostor Majuluu, ovaj je na trideset metara od protivničkog gola obišao golmana i poslao loptu u nebranjenu mrežu.

Slika peta: Još jednom je ofanzivni Hakimi ispratio akciju saigrača, Godts mu odužio asistencijom, Bodar je prvi pokušaj odbranio, ali se lopta odbila od junaka večeri i uz dosta sreće završila u mreži.

Za Pari Sen Žermen - običan dan u kancelariji. Za Ašrafa Hakimija - bilo je kudikamo važnijih utakmica, većih pobeda, ne i ovakvog ofanzivnog učinka nikada do sada u karijeri!

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MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim vodi sa dva razlike na poluvremenu, i tip "iz keca u kec" ili "iz dvojke u dvojku" je odmah dobitan

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FRANCUSKA 1 – 9. KOLO

Petak

Avr - PSŽ 1:5 (1:2)

/Džoš Madža 18 - Godts 26, Hakimi 28, 55, 69, Majulu 62/

Nica - Ren 5:2 (3:1)

/Vai 12 pen, 34 pen, Klaus 45+2, Amura 52, 73 - Šimanski 15, Dia 58 pen/

21.05: (2,65) Lil (3,40) Lans (2,65) MOZZART RELAX

Subota

20.45: (2,35) Troa (3,60) Le Man (2,90) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (1,83) Strazbur (4,00) Okser (3,90) MOZZART RELAX

17.15: (1,40) Lion (4,90) Anže (6,75) MOZZART RELAX

17.15: (2,35) Pariz (3,60) Monako (2,90) MOZZART RELAX

20.45: (1,95) Olimpik Marselj (4,00) Tuluz (3,45) MOZZART RELAX

Ponedeljak

20.45: (2,50) Lorijan (3,40) Brest (2,80) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama