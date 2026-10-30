Najbolji bek među krilima i najbolje krilo među bekovima na svetu – Ašraf Hakimi
Vreme čitanja: 3min | pet. 30.10.26. | 20:54
Tri gola i dve asistencije Marokanca u pobedi Pari Sen Žermena protiv Avra
Niti smo konstatacijom iz naslova izmislili toplu vodu, niti je bogzna kakav podvig zablistati protiv jedine ekipe koja u, sada već, devet odogranih kola ne zna za pobedu u Ligi 1. Ali, ovo što je Ašraf Hakimi uradio u duelu protiv Avra ostaće zapisano u nekim istorijskim knjigama. A, pre svega u njegovim ličnim bilansima. Sa pozicije desnog beka, postigao je tri gola i zabeležio dve asistencije u 'petardi' dvostrukog uzastopnog šampiona Evrope nad „fenjerašem“ francuskog šampionata – 5:1 (2:1).
Bukvalno je Luis Enrike „morao“ da ga izvede iz igre odmah nakon njegovog trećeg, a petog gola gostiju, da ga „obuzda“, jer ove večeri Marokanac nije imao milosti prema autsajderu. Sve to sa kapitenskom trakom oko ruke, kao jedan od retkih standardnih prvotimaca Pari Sen Žermena koje je španski stručnjak poslao na teren ovog radnog petka.
Izabrane vesti
Domaćin je čačnuo lava, a Hakimi je sa dva vanserijska ubacivanja po desnom krilu, najpre asistencijom, pa pogotkom, u razmaku od tačno 133 sekunde, kreirao preokret. U nastavku je demonstrirao kako izvodi slobodne udarce, a kada je, posle još jedne asistencije, pa het-trika, kompletirao potop domaćina – poklonio se i izašao iz igre.
Dakle, Dembele, Markinjos i Nuno Mendes, uz naravno Hviču Kvarackeliju, ostali su van protokola zbog povreda, a Žoao Neves, Pačo, Vitinja, Fabijan Ruiz, Due na klupi. Možda malo i zbog tog mešanja karata, ali čini se ipak malo više zato što su potcenili rivala, mada treba odati priznanje i Avru na tome kako se isprsio favoritu, domaći su odvažnije počeli utakmicu i sebe nagradili pogotkom posle tranzicije kao na video igrici, akcije koju je zaokružio Džoš Madža u 18. minutu.
Nije trebalo da ljute dvostrukog uzastopnog šampiona Evrope.
Slika prva: Lukas Ernandez šalje milimetarski preciuznu dijagonalu, Hakimi već u prijemu stiče prednost nad rivalom, prosleđuje loptu ka Miki Godtsu, koji je ubacuje u mrežu i potvrđuje ulazak u odličnu formu.
Slika druga: Opet je Hakimi, tačno dva minuta kasnije, pobegao protivničkoj odbrani, pas mu je uputio Majulu, pomoćni sudija je najpre signalizirao ofsajd, ali Leteksjeu stigla potvrda iz VAR sobe da nedozvoljene pozicije nije bilo.
Slika treća: Slobodan udarac sa dvadesetak metara, marokanski reprezentativac gađa dalji donji ugao.
Slika četvrta: Džoš Madža glavom pogađa stativu, domaći su još u šoku što nisu postigli drugi gol, nije prošlo ni deset sekudni, a vadili su loptu iz sopstvene mreže. Hakimi je poslao loptu u prostor Majuluu, ovaj je na trideset metara od protivničkog gola obišao golmana i poslao loptu u nebranjenu mrežu.
Slika peta: Još jednom je ofanzivni Hakimi ispratio akciju saigrača, Godts mu odužio asistencijom, Bodar je prvi pokušaj odbranio, ali se lopta odbila od junaka večeri i uz dosta sreće završila u mreži.
Za Pari Sen Žermen - običan dan u kancelariji. Za Ašrafa Hakimija - bilo je kudikamo važnijih utakmica, većih pobeda, ne i ovakvog ofanzivnog učinka nikada do sada u karijeri!
*******************
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim vodi sa dva razlike na poluvremenu, i tip "iz keca u kec" ili "iz dvojke u dvojku" je odmah dobitan
******************
FRANCUSKA 1 – 9. KOLO
Petak
Avr - PSŽ 1:5 (1:2)
/Džoš Madža 18 - Godts 26, Hakimi 28, 55, 69, Majulu 62/
Nica - Ren 5:2 (3:1)
/Vai 12 pen, 34 pen, Klaus 45+2, Amura 52, 73 - Šimanski 15, Dia 58 pen/
21.05: (2,65) Lil (3,40) Lans (2,65) MOZZART RELAX
Subota
20.45: (2,35) Troa (3,60) Le Man (2,90) MOZZART RELAX
Nedelja
15.00: (1,83) Strazbur (4,00) Okser (3,90) MOZZART RELAX
17.15: (1,40) Lion (4,90) Anže (6,75) MOZZART RELAX
17.15: (2,35) Pariz (3,60) Monako (2,90) MOZZART RELAX
20.45: (1,95) Olimpik Marselj (4,00) Tuluz (3,45) MOZZART RELAX
Ponedeljak
20.45: (2,50) Lorijan (3,40) Brest (2,80) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama