Igokea na plus 20 u Zagrebu
Vreme čitanja: 2min | pet. 30.10.26. | 20:40
Tim Nenada Stefanovića u 6. kolu slavio rezultatom 89:69
U direktnom okršaju timova sa dna tabele koji su u uvodnih pet mečeva ostvarili samo po jednu pobedu, košarkaši Igokee demonstrirali su silu usred Zagreba. Izabranici Nenada Stefanovića očitali su lekciju rivalu i u okviru 6. kola Grupe A ubedljivo savladali Cibonu rezultatom 89:69.
Domaći sastav ušao je u meč izuzetno smušeno, što su gosti iz Laktaša znali maksimalno da kazne. Cibona je već u uvodnoj četvrtini prodala čak sedam lopti pod pritiskom granitne odbrane Igokee, pa je već na samom startu uspostavljena rana kontrola rezultata u korist gostiju.
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Prava reakcija usledila je u drugoj deonici. Stefanovićeva ekipa napravila je silovitu seriju 11:0 i ekspresno pobegla na dvocifrenih plus 14. Nastavak susreta doneo je još veću dominaciju gostiju — raspoloženi Delalić rešetao je mrežicu iz svih pozicija, a nakon preciznog hica Kovačevića prednost je na sredini trećeg kvartala narasla na ogromnih 57:37.
Pitanje pobednika u potpunosti je rešeno početkom četvrte deonice, kada je Igokea novim udarom i serijom 12:0 otišla na maksimalnih plus 29, nakon čega je rutinski privela posao kraju.
Pobednički tabor predvodio je Stefanović sa 16 postignutih poena, dok je Kovačević dodao 15. U redovima posrnule Cibone najefikasniji bio je Mekgil sa 12 poena, Badžim je ubacio 11, dok su Mičel i Mazalin meč završili sa po 10 ubačenih poena.
ABA LIGA - 6. kolo
Petak
Cibona - Igokea 69:89
/Mekbil 12 - Stefanović 16/
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