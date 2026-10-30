Igokea na plus 20 u Zagrebu

U direktnom okršaju timova sa dna tabele koji su u uvodnih pet mečeva ostvarili samo po jednu pobedu, košarkaši Igokee demonstrirali su silu usred Zagreba. Izabranici Nenada Stefanovića očitali su lekciju rivalu i u okviru 6. kola Grupe A ubedljivo savladali Cibonu rezultatom 89:69.

Domaći sastav ušao je u meč izuzetno smušeno, što su gosti iz Laktaša znali maksimalno da kazne. Cibona je već u uvodnoj četvrtini prodala čak sedam lopti pod pritiskom granitne odbrane Igokee, pa je već na samom startu uspostavljena rana kontrola rezultata u korist gostiju.