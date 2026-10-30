Hapoel iskazao zahvalnost Dubaiju: Satoranski stabilno
Vreme čitanja: 2min | pet. 30.10.26. | 22:02
"Profesionalizam, ljubaznost, ljudskost..."
Zanemela je kompletna Koka Kola Arena posle stravičnog pada Tomaša Satoranskog u finišu treće deonice. Češki as je nakratko izgubio svest, a kada se povratio bio je ispraćen u svlačionicu i zatim pravo u bolnicu kako bi bio podvrgnut dodatnim analizama.
Iz UAE stižu informacije da je Sato stabilno, što je najbitnije jer njegov pad i udarac glavom o parket nije izgledao nimalo dobro, pre svega zato što je momentalno izgubio svest. Budnom reakcijom igrača na parketu Čehu je ukazana pomoć, a osle utakmice iz Hapoelove organizacije iskazali su zahvalnost Dubaiju na izuzetnoj reakciji i profesionalizmu od prvog trenutka.
"Veliko hvala KK Dubai i svima koji su učestvovali na izuzetnoj pomoći i podršci nakon povrede Tomaša Satoranskog. Vaša ljubaznost, profesionalizam i ljudskost prevazišli su sva očekivanja. Iskreno smo vam zahvalni", stoji u poruci kluba iz Tel Aviva na društvenim mrežama.
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Dubai je utakmicu dobio rezultatom 97:83 uz odličnu igru Filipa Petruševa koji je ubacio 20 poena. Satoranski je u momentu povrede, koja se dogodila pošto je pokušao da pokupi loptu na skoku nakon promašaja Vasilija Micića, imao tri poena, te po četiri skoka i asistencije.
Obe ekipe posle devet kola imaju skor 6-3. Ipak, najvažnije je da je Sato dobro... Trenutak pada češkog košarkaša možete pogledati OVDE.