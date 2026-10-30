Hapoel iskazao zahvalnost Dubaiju: Satoranski stabilno

Zanemela je kompletna Koka Kola Arena posle stravičnog pada Tomaša Satoranskog u finišu treće deonice. Češki as je nakratko izgubio svest, a kada se povratio bio je ispraćen u svlačionicu i zatim pravo u bolnicu kako bi bio podvrgnut dodatnim analizama.

Iz UAE stižu informacije da je Sato stabilno, što je najbitnije jer njegov pad i udarac glavom o parket nije izgledao nimalo dobro, pre svega zato što je momentalno izgubio svest. Budnom reakcijom igrača na parketu Čehu je ukazana pomoć, a osle utakmice iz Hapoelove organizacije iskazali su zahvalnost Dubaiju na izuzetnoj reakciji i profesionalizmu od prvog trenutka.

"Veliko hvala KK Dubai i svima koji su učestvovali na izuzetnoj pomoći i podršci nakon povrede Tomaša Satoranskog. Vaša ljubaznost, profesionalizam i ljudskost prevazišli su sva očekivanja. Iskreno smo vam zahvalni", stoji u poruci kluba iz Tel Aviva na društvenim mrežama.