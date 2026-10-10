Nojerovo košmarno popodne i najbrži pogodak u istoriji Bundeslige; Bajernu poništena tri gola (VIDEO)
Vreme čitanja: 15min | sub. 10.10.26. | 17:51
Augzburg junački do boda
Kiksnula Borusija, kiksnuo Bajern. Ništa se ne menja u vrhu Bundeslige, makar do sutra uveče, kada će Frajburg imati priliku da pobedom protiv Šalkea izbije na čelo tabele. Utakmica u Augzburgu, koju je obeležila užasna partija Manuela Nojera, završena je rezultatom 2:2 - baš kao i ona sinoć u Dortmundu - tako da je Manuel Baum iz dva poslednja susreta protiv najboljeg tima Nemačke uzeo četiri boda.
Podsećanja radi, u januaru mesecu ove godine, u malom bavarskom derbiju na Alijanc areni, Augzburg je slavio sa 2:1.
Izabrane vesti
Ono što je Nojer uradio na samom startu utakmice ostaće za istoriju Bundeslige (igrao se šesti sekund kada mu je Robin Felhauer ukrao loptu na 35 metara od gola i pogodio mrežu), pošto je u pitanju najbrži gol u 63 godine dugoj istoriji takmičenja, a da se radi o košmarnom danu za legendarnog čuvara mreže bilo je jasno u 64. minutu, kada je domaćin po drugi put stigao do prednosti.
Štoper Kalvin Brakelman iznenada se našao duboko na polovini Bajerna, maltene na roglju šesnaesterca, u nedostatku boljih ideja opalio snažno levicom, da bi Nojer loše odbio loptu pravo na nogu Rodrigu Ribeiru.
Portugal je to rutinski pospremio u mrežu...
Bajern je od početka do kraja bio bolji, stvarao šanse, posebno u drugom poluvremenu (završio utakmicu sa xG preko 5,00), ali više od pola plena nije mogao da ponese kući. Ruku na srce, malo ga je i sreća izdala u samim finišu, kad lopta jednostavno nije htela u gol. Na stranu sve to, Augzburgu idu sve čestitke za današnje izdanje i borbenost.
Treba pomenuti i da su gostima poništena tri gola zbog ofsajda, odnosno da je rezervista Serž Gnabri pogodio stativu sedam minuta pre kraja.
Harija Kejna danas nije hteo gol, međutim svakako je bio jedan od najzapaženijih na terenu - upisao je asistencije za Ismaela Saibarija i Natanijela Brauna. Mada ovog popodneva nije krucijalno doprineo golovima Bajerna, Majkla Olisea ponovo je bilo uživanje gledati...
Tim iz Minhena neće imati puno vremena da žali za još dva prosuta boda u šampionatu. Podsetimo, prve je izgubio početkom septembra u Gelzenkirhenu, gde je bilo 0:0 sa Šalkeom. Već za tri dana četa Vensana Kompanija ide u Norvešku, na noge Vikingu, u okviru druge runde Lige šampiona.
Sve do naredne reprezentativne pauze (početkom novembra) Bajern će igrati na svaka tri ili četiri dana i u tom periodu očekuju ga još okršaji sa RB Lajpcigom, Arsenalom, Dortmundom, Atletiko Madridom...
Slede, dakle, prvi ozbiljni izazovi za nemačkog šampiona.
Štutgart je prekinuo mini-seriju loših rezultata slavljem u Paderbornu (2:0) koje su mu doneli Džef Šabo i Kris Firih. Oba puta pakovao je Anđelo Štiler. Do prve pobede u sezoni stigao je Union Berlin, savladavši Elverzberg (1:0), dok je Hamburger pomalo iznenađujuće slavio u Zinshjamu protiv Hofenhajma (3:2) i to pošto je gubio 1:2 do 83. minutu. U heroja je izrastao levi bek Miro Muhajm, momak koji je ušao u igru krajem prvog poluvremena. Prvo je namestio gol Taremu Mofiju za 2:2, pa sam pogodio za 2:3.
Treba reći da je Hof igrao s igračem manje od 65. minutu usled isključenja brazilskog defanzivca Bernarda...
BUNDESLIGA – 5. KOLO
Petak
Borusija Dortmund - Verder Bremen 2:2 (0:0)
/Svenson 80, Šloterbek 85 - Rejs 88, Filkrug 90+2/
Subota
Augzburg - Bajern Minhen 2:2 (1:0)
/Felhauer 1, Ribeiro 64 - Saibari 55, Braun 80/
Majnc - Bajer Leverkuzen 3:4 (2:2)
/Kasi 33, 42, Holerbah 90+2 - Andrih 5, Šik 9, Kvansa 55, Dijabi 65/
Union Berlin - Elverzberg 1:0 (0:0)
/Burdžu 81/
Hofenhajm - Hamburger 2:3 (1:1)
/Bornau 45+6, Konte 53 - Poulsen 12, Mofi 83, Muhajm 90+4/
Paderborn - Štutgart 0:2 (0:1)
/Šabo 25, Firih 83/
18.30: (1,60) RB Lajpcig (4,30) Ajntraht Frankfurt (5,20) MOZZART RELAX
Nedelja
15.30: (2,10) Keln (3,60) Menhengladbah (3,35) MOZZART RELAX
17.30: (1,70) Frajburg (3,70) Šalke (5,10) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama