Nojerovo košmarno popodne i najbrži pogodak u istoriji Bundeslige; Bajernu poništena tri gola (VIDEO)

Ono što je Nojer uradio na samom startu utakmice ostaće za istoriju Bundeslige (igrao se šesti sekund kada mu je Robin Felhauer ukrao loptu na 35 metara od gola i pogodio mrežu), pošto je u pitanju najbrži gol u 63 godine dugoj istoriji takmičenja, a da se radi o košmarnom danu za legendarnog čuvara mreže bilo je jasno u 64. minutu, kada je domaćin po drugi put stigao do prednosti.

Štoper Kalvin Brakelman iznenada se našao duboko na polovini Bajerna, maltene na roglju šesnaesterca, u nedostatku boljih ideja opalio snažno levicom, da bi Nojer loše odbio loptu pravo na nogu Rodrigu Ribeiru.

Portugal je to rutinski pospremio u mrežu...

Bajern je od početka do kraja bio bolji, stvarao šanse, posebno u drugom poluvremenu (završio utakmicu sa xG preko 5,00), ali više od pola plena nije mogao da ponese kući. Ruku na srce, malo ga je i sreća izdala u samim finišu, kad lopta jednostavno nije htela u gol. Na stranu sve to, Augzburgu idu sve čestitke za današnje izdanje i borbenost.

Treba pomenuti i da su gostima poništena tri gola zbog ofsajda, odnosno da je rezervista Serž Gnabri pogodio stativu sedam minuta pre kraja.

Harija Kejna danas nije hteo gol, međutim svakako je bio jedan od najzapaženijih na terenu - upisao je asistencije za Ismaela Saibarija i Natanijela Brauna. Mada ovog popodneva nije krucijalno doprineo golovima Bajerna, Majkla Olisea ponovo je bilo uživanje gledati...