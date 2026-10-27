Stanojević vraća Dembu Seka

„ Sek je u konkurenciji za tim, videćemo kako bude trenirao i izgledao. On je važan igrač za nas, danas ćemo odlučiti “, predočio je trener Stanojević .

U odnosu na duel sa Brđanima, u ekipu se vraća Mario Jurčević, jer je izdržao kaznu zbog isključenja u Pančevu. Neizvesno je da li će već na Čairu saigračima moći da pomogne Milan Vukotić, pošto je tek sanirao povredu.

„Vukotić je juče bio tu, prvi put sa nama, treniraće i danas, sačekaćemo trening. Svi ostali su zdravi.“

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Od promocije do puta za Niš povratnik na klupu je komandovao na dve sesije u „Zemunelu“.

„Zadovoljan sam jučerašnjim treningom. Čim novi trener dođe, energija je bolja. Ekipa je dobro fizički pripremljena, momci izgledaju dobro. Prvim utiskom i potencijalom sam zadovoljan.“

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A da li će navijači biti zadovoljni posle premijere pod Stanojevićevim vođstvom?

„Uvek su očekivanja najveća. Spremamo se i posle treninga ćemo odlučiti kako ćemo igrati i ko će igrati. Znaju se naša očekivanja“, dodao je Aleksandar Stanojević.