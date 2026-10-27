Stanojević vraća Dembu Seka
Vreme čitanja: 2min | uto. 27.10.26. | 16:07
Milan Vukotić, takođe, možda zaigra na Čairu
Saša Ilić ga je suspendovao, Aleksandar Stanojević ga vraća. Možda bi Demba Sek igrao i kod prethodnog trenera posle dve utakmice „hlađenja“, jer je pre dve sedmice na treningu nasrnuo na Nikolu Čumića, ali to nikada nećemo saznati.
Ono što se čini izvesnim jeste da novi šef stručnog štaba računa na Senegalca, već za gostovanje u Nišu, gde će Parni valjak, u sredu od 17 časova, u odloženom susretu četvrtog kola, tražiti oporavak od dva vezana poraza.
Izabrane vesti
„Sek je u konkurenciji za tim, videćemo kako bude trenirao i izgledao. On je važan igrač za nas, danas ćemo odlučiti“, predočio je trener Stanojević.
U odnosu na duel sa Brđanima, u ekipu se vraća Mario Jurčević, jer je izdržao kaznu zbog isključenja u Pančevu. Neizvesno je da li će već na Čairu saigračima moći da pomogne Milan Vukotić, pošto je tek sanirao povredu.
„Vukotić je juče bio tu, prvi put sa nama, treniraće i danas, sačekaćemo trening. Svi ostali su zdravi.“
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim vodi sa dva razlike na poluvremenu, i tip “iz keca u kec” ili “iz dvojke u dvojku” je odmah dobitan
Od promocije do puta za Niš povratnik na klupu je komandovao na dve sesije u „Zemunelu“.
„Zadovoljan sam jučerašnjim treningom. Čim novi trener dođe, energija je bolja. Ekipa je dobro fizički pripremljena, momci izgledaju dobro. Prvim utiskom i potencijalom sam zadovoljan.“
Partizan daje bar dva gola na Čairu, kvota 1,60
A da li će navijači biti zadovoljni posle premijere pod Stanojevićevim vođstvom?
„Uvek su očekivanja najveća. Spremamo se i posle treninga ćemo odlučiti kako ćemo igrati i ko će igrati. Znaju se naša očekivanja“, dodao je Aleksandar Stanojević.