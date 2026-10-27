Potvrđeno: Abu Dabi ostaje domaćin Fajnal fora 2027. i 2029.

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Direktor za turizam Odeljenja za kulturu i turizam Abu Dabija Saleh Mohamed Al Geziri istakao je da značaj Fajnal fora prevazilazi sportske rezultate. Prema njegovim rečima, organizacija događaja tog ranga doprinosi otvaranju novih radnih mesta, privlačenju investicija i razvoju lokalne privrede, a istovremeno približava košarku novim generacijama navijača i igrača.

Predsednik Evrolige Dejan Bodiroga izrazio je zadovoljstvo što će Abu Dabi ponovo ugostiti završni turnir, uz zahvalnost domaćinima na poverenju i podršci. On je podsetio da je izdanje iz 2025. godine pokazalo koliko je Evroliga privlačna publici širom sveta, dok je izvršni direktor takmičenja Ćus Bueno naglasio da je partnerstvo deo šire strategije međunarodnog rasta i povezivanja tradicionalnih evropskih košarkaških sredina sa globalnim centrima.

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Podsetimo, prvo izdanje Fajnal-fora u Abu Dabiju, održano u maju 2025, zabeležilo je izuzetno interesovanje publike. Ulaznice su rasprodate za svega nekoliko sati, a televizijski prenosi i digitalne platforme Evrolige privukli su milione gledalaca, uz rekorde u praćenju i interakciji navijača. Na parketu je najviše razloga za slavlje imao Fenerbahče, koji je osvojio titulu pred punim tribinama Etihad arene, ispunjene sa 12.000 gledalaca.

"Uspeh tog događaja bio je važan argument za nastavak saradnje, pa je potvrda novih izdanja stigla za 2027. i 2029. godinu".

Navodi se i da Abu Dabi u međuvremenu dodatno učvršćuje poziciju na košarkaškoj mapi. U sezoni 2025/26 Dubai Basketball debitovao je u Evroligi, a prenosi takmičenja na televiziji Dubai TV ostvarili su ukupnu gledanost od 19,57 miliona u regionu Bliskog istoka i Severne Afrike. U septembru 2026. godine Abu Dabi je ugostio i prvo izdanje Evroliginog Superkupa, čime je region dobio još jedan događaj visokog međunarodnog profila.

Saradnja je deo šire turističke strategije Abu Dabija, koja do 2030. godine predviđa značajan rast broja posetilaca, otvaranje 178.000 novih radnih mesta i povećanje godišnjeg doprinosa sektora turizma i putovanja bruto domaćem proizvodu sa približno 49 milijardi dirhama iz 2023. na 90 milijardi dirhama.