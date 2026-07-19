Laporta 'posavetovao' Atletiko: Kad igrač hoće da ide, mi mu olakšamo; šta će vam nezadovoljan čovek?

Igrač hoće, Barselona je spremna da plati preko 100.000.000 evra, ali Atletiko zateže i ne pokazuje previše razumevanja, što je negde i logično - brani svoje interese. Hulijan Alvarez (26) navodno je poručio da se neće pojaviti na početku priprema, jer se Madriđani ne ophode korektno prema njemu, a španski mediji sve to predstavljaju kao dodatni vid pritiska na klub.

Još jednom se posle svega oglasio i Đoan Laporta. Nakon poruke da ponuda neće večno biti na Atletikovom stolu, te da je rok za odgovor kraj jula, prvi čovek Katalonaca ovoga puta je 'posavetovao' kolege iz Atletika.