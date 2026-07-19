Laporta 'posavetovao' Atletiko: Kad igrač hoće da ide, mi mu olakšamo; šta će vam nezadovoljan čovek?
Vreme čitanja: 2min | ned. 19.07.26. | 09:59
Nastavlja se preganjanje Katalonaca i Madriđana oko Hulijana Alvareza
Igrač hoće, Barselona je spremna da plati preko 100.000.000 evra, ali Atletiko zateže i ne pokazuje previše razumevanja, što je negde i logično - brani svoje interese. Hulijan Alvarez (26) navodno je poručio da se neće pojaviti na početku priprema, jer se Madriđani ne ophode korektno prema njemu, a španski mediji sve to predstavljaju kao dodatni vid pritiska na klub.
Još jednom se posle svega oglasio i Đoan Laporta. Nakon poruke da ponuda neće večno biti na Atletikovom stolu, te da je rok za odgovor kraj jula, prvi čovek Katalonaca ovoga puta je 'posavetovao' kolege iz Atletika.
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"Mislim da klub ne može da zadrži igrača koji želi da ide. Koji je smisao? Niko nema taj luksuz da zadržava u svojim redovima nezadovoljnog igrača", kazao je Laporta na događaju koji je organizovao FS Španije povodom finala Mundijala.
"Kao što znate, mi smo poslali ponudu. To je veoma, veoma dobra ponuda, jer naš trener insistira na Hulijanu. Što se tiče onoga što je Migel Anhel Hil Martin izjavio, mogu samo da kažem da poštujem svačije mišljenje. Pa tako i njegovo"...
Na pitanje novinara kako bi se Barsa ponašala da neko želi da joj preotme igrača, kazao je:
"Kada neki igrač želi da ode od nas, stav kluba je uvek isti: mi ćemo mu pomoći da ode, olakšaćemo mu. Ponoviću - veliki klub ne može sebi da priušti da ima nezadovoljne igrače".
Na kraju, Laporta je kazao kako nije zabrinut, odnosno da još nije vreme da se krene po B opciju...
"Postoji toliko slučajeva gde se pričalo kako nikada nećemo završiti taj i taj posao, kako Barselona neće uspeti, a na kraju se sve završi kako smo planirali".