Lažna uzbuna: Silva se ne vraća iz penzije

U razgovoru za El Partizado de Cope legenda Mančester Sitija je otkrila da nema u planu da čitavu sezonu igra za pomenuti tim odnosno da se neće dugo zadržavati u Hong Kongu. " Iznenađen sam jer je na kraju to samo jedna utakmica. Izvestili su o tome kao da sam potpisao na celu sezonu. Ovde sam tek jedno popodne... To jeste prvenstvena utakmica, ali je i dalje samo jedna utakmica. Kada su mi ponudili, delovalo mi je zanimljivo jer je u Hong Kongu, a to je mesto koje zaista volim. Tamo imam prijatelja i često sam odlazio. I eto... da odigram jednu utakmicu i pokušam da se dobro pokažem... “, pojasnio je Silva , dodavši da je planirano da odigra utakmicu 7. novembra te da će se nekoliko dana ranije pojaviti u Hong Kongu kako bi sa timom odradio dva treninga.

Mnogi su nakon inicijalne vesti pomislili kako Silva finansijski ne stoji najbolje kad posle više od tri godine pauze mora da se vraća fudbalu, ali je 40-godišnjak sa osmehom na licu naglasio da to nije slučaj.

"Ljudi imaju običaj da požure sa donošenjem procene, ali ovde to nije slučaj. Dobro mi ide zahvaljujući mom ocu i mom savetniku sa kojim sarađujem već 20 godina, s kojim smo pametno investirali."

Kako piše pomenuti medij, Silva nakon završetka profesionalne fudbalske karijere uživa u mirnom životu u Madridu posvećenom porodici, igranju padela i odlasku u teretanu, dok istovremeno vodi vinariju na Kanarskim ostrvima i povremeno učestvuje u promotivnim događajima za FIFA i LaLigu. Iako s vremena na vreme odigra po koju neformalnu utakmicu u rodnom kraju u društvu poznatih fudbalskih imena poput Roberta Karlosa i Fernanda Morijentesa, Silva isključuje mogućnost da postane trener ili sportski direktor jer je, kako kaže, prezadovoljan svojim trenutnim načinom života.

Španac se tokom razgovora osvrnuo i na jednu od trenutno aktuelnijih tema u svetu fudbala - predstojeću dodelu Zlatne lopte. Pa iako su među favoritima Hari Kejn, Lamin Jamal i Majkl Olise, Silva ima drugog pika.

"Za mene je kolektiv na prvom mestu, jer inače ne bi moglo da se pobedi. Ali dobro, kad bih morao nekome da ga dam, dao bih ga Fabijanu Ruizu, zato što je osvojio najviše titula u poslednje dve godine. Bio je važan za PSŽ, zatim i za reprezentaciju. Ne dobija dovoljno priznanja, ko zna zašto, pošto je fantastičan igrač. Mnogo mi se sviđa, i tiho je obavio nevrovatan posao. Rodri je već osvojio Zlatnu loptu, u suprotnom bih i njega pomenuo."

Nekadašnji vezista Valensije smatra da će Real teško nadoknaditi šest bodova zaostatka za Barselonom.

"Ako Barsa nastavi ovako, nemoguće je. Igraju na veoma visokom nivou i igraju jako dobro već nekoliko godina unazad sa Flikom, a i odlično su pojačali ekipu. Ako nastave ovim tempom, nemaju rivale. Nikada ne možete da otpišete Real jer ima sjajne igrače, i ako ostane blizu do samog kraja prvenstva, može da se bori za titulu. Ali, insistiram, ako Barsa nastavi na ovom nivou, mislim da ne mogu", zaključio je Silva.