Veliki peh za Barsu: Panter ne propušta samo Zvezdu, već i Partizan

Kako je dvostruki šampion Evrope zvanično objavio, Panteru je dijagnostikovano uganuće levog skočnog zgloba. Kako se navodi, ova povreda odvojiće kapitena Barselone u periodu od šest nedelja, iako je prvo bitno bilo rečeno da će odsustvovati upola manje. Ovo znači da će on propustiti najpre utakmicu sa Crvenom zvezdom (20. novembar u Blaugrani), a potom sa Partizan Mozzart Betom (11. decembar u Beogradu).

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Nekadašnji kapiten crno-belih povredio se tokom nedeljne utakmice protiv Breogana. Panter je doživeo težak pad i nije mogao samostalno da napusti teren, te je bilo jasno da se ne radi o naivnoj situaciji.

Kada je reč o Britancu, on je zadobio povredu trbušnog mišića. Procenjuje se da će se on vratiti na parket za tri nedelje. Barselona generalno ima velikih problema sa povredama jer van sastava su već neko vreme Umodža Gibson, Huan Nunjez i Joan Makundu.