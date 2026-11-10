Siner: Vratiću se još jači
Vreme čitanja: 3min | uto. 10.11.26. | 14:29
Italijan ima cilj da bude u top formi u januaru, na Australijan Openu
Janik Siner, doskora broj jedan svetskog tenisa, planira povratak na teren početkom naredne sezone.
Drugi reket sveta je na događaju u Milanu pod nazivom "Budi kao Siner" otkrio kakvi su mu planovi za 2027. godinu. Janik nije igrao od trijumfa na Vimbldonu zbog povrede kolena, što je uslovilo da ove jeseni bude svrgnut sa trona na kojem je sada Aleksander Zverev.
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U prvi mah, činilo se da povreda kolena nije tako ozbiljna, ali kasnije se ispostavilo da će pauza ipak biti duža nego što se očekivalo u prvi mah. Otuda ga neće biti ni na ATP Finalu u Torinu od 15. do 22. novembra, iako je rezultatima u prvoj polovini sezone lako izborio mesto među osam najboljih.
"Radimo sve što je moguće, čak i više, da se vratim na teren što je pre moguće. Imam sjajan tim ljudi i mnogo stručnjaka koji mi pomažu da se vratim jači. Sledim i sledimo protokole koji su nam dati, ali cilj je da se vratim što je pre moguće", kaže Siner.
Na Vimbldonu je stigao do petog grend slem trofeja u karijeri, ali prvi turnir na kojem će igrati posle višemesečne pauze je egzibicioni "Šest kraljeva slema" u Rijadu, krajem ove godine. To će biti na neki način početak priprema kroz mečeve za učešće na Australijan Openu u januaru.
"Nadam se da ću pre Melburna igrati nekoliko turnira, ali moram da sledim protokole kako bih izbegao ozbiljnije povrede. Važno je da vodim računa o svom telu, jer želim da igram još 10 do 15 godina. Imam oko sebe najbolje doktore i moram da se držim datog programa, to je jedina opcija. Radimo sve što je moguće da zaštitimo moju karijeru na duži rok. To zahteva strpljenje, to je najbolje. Povreda je takva kakva je i radimo na tome da napredujem. Počinjem da gledam na tenis drugačije, u pozitivnijem svetlu. Pre je sve bilo nekako prirodno, putovanja i osvajanje turnira. Tek sad cenim sve što sam učinio. Moja želja je da budem još jači, tako da podizanje budućih trofeja bude još vrednije. Uživaću više u tome", priznao je italijanski teniser.
Ono što je evidentno je i promena u stručnom timu. Siner je prošle nedelje potvrdio da će na kraju ove sezone raskinuti saradnju sa trenerom Darenom Kejhilom, pošto je u njegov tim došao nekada drugi igrač sveta, Šveđanin Magnus Norman.
"Magnus je sličan Darenu. Već je prihvatio način našeg rada, nećemo menjati metode. Važno je da rušimo sve, već da postepeno, svake godine, uvodimo nešto novo. Nedostajaće mi Kejhil sa te ljudske strane, jer mi je bio kao drugi otac. Normalno je da dođe do razlaza, kao da se ništa nije desilo. I dalje je u mom imeniku i uvek mogu da ga pozovem", zaključio je Siner.
Kejhil, koji je takođe prisustvovao obraćanju medijima italijanskog igrača, rekao je da mu je bilo zadovoljstvo da radi sa tako talentovanim igračem.
"Prvo pravilo uvek je da je trener u pravu. Šalim se. Naš odnos počeo je pre mnogo godina. Upoznali smo se i on je počeo da mu sve savete dajem na bazi velikog poverenja. Naši razgovori uvek su bili dvosmerni. Bila je čast i privilegija trenirati ga", rekao je Kejhil.