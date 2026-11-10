Siner: Vratiću se još jači

U prvi mah, činilo se da povreda kolena nije tako ozbiljna, ali kasnije se ispostavilo da će pauza ipak biti duža nego što se očekivalo u prvi mah. Otuda ga neće biti ni na ATP Finalu u Torinu od 15. do 22. novembra, iako je rezultatima u prvoj polovini sezone lako izborio mesto među osam najboljih.

"Radimo sve što je moguće, čak i više, da se vratim na teren što je pre moguće. Imam sjajan tim ljudi i mnogo stručnjaka koji mi pomažu da se vratim jači. Sledim i sledimo protokole koji su nam dati, ali cilj je da se vratim što je pre moguće", kaže Siner.

Na Vimbldonu je stigao do petog grend slem trofeja u karijeri, ali prvi turnir na kojem će igrati posle višemesečne pauze je egzibicioni "Šest kraljeva slema" u Rijadu, krajem ove godine. To će biti na neki način početak priprema kroz mečeve za učešće na Australijan Openu u januaru.

"Nadam se da ću pre Melburna igrati nekoliko turnira, ali moram da sledim protokole kako bih izbegao ozbiljnije povrede. Važno je da vodim računa o svom telu, jer želim da igram još 10 do 15 godina. Imam oko sebe najbolje doktore i moram da se držim datog programa, to je jedina opcija. Radimo sve što je moguće da zaštitimo moju karijeru na duži rok. To zahteva strpljenje, to je najbolje. Povreda je takva kakva je i radimo na tome da napredujem. Počinjem da gledam na tenis drugačije, u pozitivnijem svetlu. Pre je sve bilo nekako prirodno, putovanja i osvajanje turnira. Tek sad cenim sve što sam učinio. Moja želja je da budem još jači, tako da podizanje budućih trofeja bude još vrednije. Uživaću više u tome", priznao je italijanski teniser.