Lans traži i trećeg trenera u sezoni: Završen jedan od najkraćih mandata Lige 1 u 21. veku
Vreme čitanja: 2min | uto. 10.11.26. | 13:57
Janik Kauzak će uskoro biti bivši na severu Francuske
Kad pada, onda pljušti. A u Lansu lije kao iz kabla i nikako da prestane. Nakon bajkovite prošle sezone u kojoj je osvojio trofej u Kup Francuske i završio iza Pari Sen Žermena u Ligi 1, klub sa severa zemlje u aktuelnoj proživljava košmare.
Jednog trenera već je smenio, uskoro će i drugog. Prema informacijama Ekipa, Janik Kauzak može se smatrati bivšim, pošto su čelnici Lansa na sastanku održanom u ponedeljak popodne odlučili da mu uruče otkaz. Tako će 41-godišnji Francuz, koji je uoči prethodne reprezentativne pauze dobio poverenje pred početak na početku nove biti razrešen trenerske dužnosti.
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U pomenutom periodu, a prošla su nepuna dva meseca, Kauzak je ekipu vodio na devet utakmica i ostvario samo tri pobede. Na debiju je poražen od Monaka, ali je po povratku sa tronedeljne pauze uspeo da veže dve pobede u Ligi 1, pa se činilo da je uspeo da stabilizuje ekipu. Međutim, od poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima Lans je izgubio četiri, uključujući tu i onu fudbalsku sramotu protiv Koma, kada je pretrpeo najteži poraz u istoriji Lige šampiona (9:1). Biće da mu je on i presudio...
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Kauzak je u klub došao letos kao pomoćnik u stručnom štabu Dina Topmelera, ali ga je nasledio posle samo šest utakmica, nakon što je nemački strateg zbog nesuglasica sa upravom kluba. Na kraju je imao slabiji procenat osvojenih bodova po utakmici (1,00) od prethodnika (1,67).
Ako mu je za utehu, potrajao je za nijansu duže od njega čiji je staž najkraći koji Liga 1 pamti u 21. veku. Kao i Gi Ru početkom 2007/08, Topmeler je Lans predvodio na samo četiri ligaške utakmice, jednu više vodio je Marseloni kao trener Marselja, zatim sledi Kauzak sa šest, pa Rajmon Domenek (Nant) i Fabio Groso (Lion)...
Tako će prvi put od 1938/39 Lans imati (najmanje) trojicu trenera u jednoj sezoni. A ko će naslediti Kauzaka na severu Francuske još nisu odlučili. Ekip piše da je jedna od opcija povratak Pjera Saža, arhitekte vrlo uspešne prošle sezone, koji je i sam pred otkazom u Kristal Palasu...