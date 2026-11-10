Lans traži i trećeg trenera u sezoni: Završen jedan od najkraćih mandata Lige 1 u 21. veku

Kad pada, onda pljušti. A u Lansu lije kao iz kabla i nikako da prestane. Nakon bajkovite prošle sezone u kojoj je osvojio trofej u Kup Francuske i završio iza Pari Sen Žermena u Ligi 1, klub sa severa zemlje u aktuelnoj proživljava košmare.

Jednog trenera već je smenio, uskoro će i drugog. Prema informacijama Ekipa, Janik Kauzak može se smatrati bivšim, pošto su čelnici Lansa na sastanku održanom u ponedeljak popodne odlučili da mu uruče otkaz. Tako će 41-godišnji Francuz, koji je uoči prethodne reprezentativne pauze dobio poverenje pred početak na početku nove biti razrešen trenerske dužnosti.