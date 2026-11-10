Pod lupom tužilaštva transfer Filipa Stevanovića iz Partizana u Mančester Siti

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je 20. jula 2021. godine podnelo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja MUP RS PU za grad Beograd, UKP Odeljenju za suzbijanje privrednog kriminaliteta, ali po zahtevu, kako navode, nije postupljeno.

VJT u Beogradu je zbog toga Službi za borbu protiv korupcije naložilo da, pored ostalog, od Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminaliteta preuzme dokumentaciju ukoliko su vršene bilo kakve provere.

Naloženo je i da se provere navodi iz pomenutog elektronskog podneska, da se obave razgovori sa svim licima koja imaju saznanja ili su učestovala u transferu, te da se pribavi dokumentacija iz FK Partizan, kao i iz Fudbaskog saveza Srbije koja se odnosi na ovaj transfer.

Pored toga, potrebno je da se utvrdi koliko je FK Partizan imao prihoda od ovog transfera po ugovoru i da li je iznos uplaćen u celosti, kao i da se prikupe i druga potrebna obaveštenja.

Podsetimo, Stefanović je prema ranijim informacijama Mozzart Sporta u Mančester Siti prešao za obeštećenje od 6.500.000 evra dok je još 2.000.000 mogao da dobije u bonusima.