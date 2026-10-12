Lepe vesti za Zvezdu iz UEFA: Bukariju smanjena kazna

Lepe vesti stigle su Crvenoj zvezdi iz UEFA. Srpskom šampionu prihvaćena je žalba, tako da je Osmanu Bukariju smanjena kazna zbog crvenog kartona u Plzenju.

Bukari je prvobitno kažnjen tri utakmice, ali suspenzija će iznositi dve i vratiće se u tim za meč 3. kola Lige konferencije protiv Inter Eskaldesa iz Andore.