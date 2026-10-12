Lepe vesti za Zvezdu iz UEFA: Bukariju smanjena kazna

Vreme čitanja: 1min | pon. 12.10.26. | 14:30

Brzonogi Afrikanac pauzira protiv Lugana i Kopenhagena

Lepe vesti stigle su Crvenoj zvezdi iz UEFA. Srpskom šampionu prihvaćena je žalba, tako da je Osmanu Bukariju smanjena kazna zbog crvenog kartona u Plzenju.

Bukari je prvobitno kažnjen tri utakmice, ali suspenzija će iznositi dve i vratiće se u tim za meč 3. kola Lige konferencije protiv Inter Eskaldesa iz Andore.

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Krilni napadač nema pravo da igra protiv Lugana u Švajcarskoj i Kopenhagena u Beogradu, a biće na raspolaganju Rijeri i za važan duel 4. kola i gostovanje Gentu.

Bukari je crvenim kartonom u Češkoj poneo veliki deo krivice za eliminaciju posle 3:0 u Beogradu, kažnjen je novčano od stručnog štaba i kluba. Nije saopšteno o kojoj je sumi reč.

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Osman Bukari
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