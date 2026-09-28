Otvorio se Sergej Jakirović: Kažu da smo novi Lester, tetoviram se ako uđemo u Ligu šampiona

Zato i ne čudi što su hrvatski mediji iskoristili reprezentativnu pauzu da sa nekadašnjim trenerom Dinama iz Zagreba naprave vrlo zanimljiv intervju, u kojem se Jakirović dotakao mnogo zanimljivijih stvari iz aktuelne sezone.

"S obzirom na to da su nam predviđali ispadanje još u julu, ovo je sjajan rezultat. Naravno, mogu biti bahat pa reći da smo trebali uzeti maksimalan broj bodova, ali zna se šta nam je cilj od prvog kola. Kada pogledate utakmicu protiv Njukasla, primili smo dva naivna pogotka i nismo postojali do poluvremena, a onda smo u drugom imali potpunu dominaciju i ostali kratki. Usudio bih se reći da sam na Stamford Bridžu kod nekih igrača osetio i razočaranje jer smo uzeli samo bod, a imali bolje šanse od Čelsija. Pričam o takva dva protivnika, o igri koju smo prikazali i načinu kako se ponašamo na terenu. Tu bih stao s analizama učinjenog. Apsolutno sam zadovoljan i samo ćemo rasti kao ekipa", rekao je Jakirović za Večernji list.

Navijači Hal Sitija se plaše da bi Sergej mogao da napusti klub ukoliko nastavi sa ovakvim rezultatima. Tačnije, da bi mogao da ode u neki veći engleski klub.

"Ne bih o tome sada, s ove pozicije kada imam klub i srećan sam s onim što radimo zajedno. Kada dođe vreme za novi korak, komentarišemo. Znate i sami moj put, nikada nisam imao megalomanske ciljeve nego sam se postepeno nadograđivao kao trener. Takav je plan i dalje. Kada dođe vreme za nešto bolje, sešćemo i razgovarati, a do tada idemo uz Božju pomoć i na svakom novom treningu i utakmici dajemo svoj maksimum".

Već je ispisao istoriju Hala time što je postao tek treći trener koji je dobio nagradu za šefa struke meseca. Samo još jedna potvrda kakvu je magiju izveo.

"Sve ovo što se događa je ostvarenje snova. Kao da je sve od one pobede nad Noričom pa sve do boda na Stamford Bridžu bio lud san. Sada je došao i taj prvi poraz od Njukasla, pa smo se pribrali i shvatili da u ligaškim utakmicama nije bilo poraza više od četiri meseca. Trener meseca samo je trešnjica na vrhu cele te priče".

Sve trenere u Engleskoj, Jakirović je do skoro gledao preko televizora. Sad doživljava da od njih ima ozbiljno poštovanje.

"Prijatelji su me zezali da je sigurno fotošop kada sam izašao u društvu Alonsa, Artete i Mareske. Šalu na stranu, ovde su sve kolege uglavnom sjajne. Takva sam iskustva imao i u Čempionšipu. Najnormalnija komunikacija, razgovaramo o fudbalu, baci se i nekakva šala. Pa svi smo profesionalci, živimo fudbal i zarađujemo pošteno u ovoj zemlji. Red je da poštujemo jedni druge, kao što to ovde rade i ekipe".

O tome koliko je Hal iznenađenje govori i činjenica da neki idu toliko daleko da smatraju da bi mogli da naprave čudo nad čudima i osvoje Premijer ligu.

"Kažu nam da smo potencijalno novi Lester, a ja sam u jednom intervjuu nakon prva tri kola rekao da po bodovima očigledno jurimo Ligu šampiona. Eto, neka nam inspiracija bude Lester. Ali uglavnom smo inspiracija sami sebi. Došli smo tu gde jesmo, dobili priliku koju smo dobili i idemo kolo po kolo, najjednostavnije."

Vodio je Rijeku, Dinamo, Zrinjski, ali svlačionica tima iz Premijer lige je nešto potpuno drugačije. Pogotovo kad treba nametnuti autoritet.

"Svaki klub te nadogradi pa automatski u svaku sredinu dolaziš iskusniji nego pre. Kada gledam sebe, pa ja sam isti trener kao i u Dugom Selu i u Sesvetama. Imam iste metode, razmišljam isto, ali prilike dolaze i svaka nova nosi nešto svoje. Na meni je samo da koračam pravilno i da iz svake prethodne izvučem pouku. Tako bih to oblikovao. Rituali? Molitva pre utakmice i pouzdanje u Boga. Uradim ono što je u mojoj moći, a ostalo je u Božjim rukama".

Pre mesec dana vlasnik kluba Akun Ilidžali rekao je: „Istorija kluba za narednih pet godina odrediće se u naredna dva meseca...“

"Akun to gleda s menadžerske strane kao vlasnik kluba, dok mi, treneri, imamo svoj način razmišljanja gde je svaka sledeća utakmica ključna ili presudna. Pritisak je normalan deo svakog posla. Ali ne gledam to na takav način. Neko od fudbalera je dobro rekao da pritisak treba da imaju ljudi koji rade za običnu platu. Mi zarađujemo velike svote novca, a radimo ono što najviše volimo. Oko nas su nam svi servis, od medicinskih timova, članova stručnog štaba, ljudi u klupskim radnim zajednicama. Na kraju, iza sebe imaš i navijače. Jednostavno, ne gledam to kao na takvu vrstu pritiska, a s vremenom sam se naučio i bolje kontrolisati. Danas, kada gledate moje utakmice, retko kada reagujem na događaje na terenu na način kako sam to radio u Gorici ili Zrinjskom, ali to je normalno, to će vam potvrditi sve kolege".

Jakirović je otkrio i kakav je Ilidžali kad se ne priča o fudbalu.

"Uvek na raspolaganju, odnos nam je dobar i fudbal gledamo na isti način. Ta saradnja mi je važna. Kada ti neko čuva leđa, onda si maksimalno koncentrisan na stvari na terenu. Van fudbala običan je čovek i komuniciramo o svakodnevnim temama. Inače, ni u jednom klubu nisam imao problem s čelnim ljudima, jedino je moguće da su oni imali nekakav problem sa mnom. Radim svoj posao i dok sam tu, radiću ga najbolje što znam. To je moja filozofija. A kada sve završi, svima mogu pružiti ruku i pogledati ih u oči".

Glavni cilj uprave nije samo kratkotrajni bljesak nego i dugoročno etabliranje kluba u najjačoj ligi na svetu, lišeno stalnog straha od ispadanja u drugu ligu. A šta će biti dovoljno dobar rezultat ove sezone za neku novu tetovažu.

"Za tetovažu? Minimalno Liga šampiona (ha, ha)."

Jakirović uvek kaže da mu je važno ostati smiren. Ta veština ili osobina sviđa se Englezima! Baš kao i njegov ne baš idealan govor na engleskom, TikTok je prepun njegovih fora.

"Uvek se šalim s novinarima, nastojim da budem opušten i dam im prostora da i oni budu takvi. Ovde je atmosfera na konferencijama za medije dosta drugačija nego kod nas. Nema onih zategnutih ili šablonskih pitanja. Meni se taj koncept i cela priča sviđaju, verovatno se i vidi da sam se brzo prilagodio na sve", dodao je Jakirović.