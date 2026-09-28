Đuričković u 88. minutu ustrećio leskovačkog debitanta sa Bernabeua

Nešto veća aktivnost čete sa Moravice u prvom poluvremenu donela je rezultat kada je mnogima mirisalo na duplo ništa pre obavezne pauze. Domaćin je bio u plusu samo po pitanju kornera (3:1), dok su u ostalim segmentima momci Branka Mirjačića, manje ili više, imali brojke na svojoj strani.

Bendžamin Akva je u šestom minutu spolja prilično namučio golmana Leskovčana Miloša Mladenovića, što nije bila najava zanimljive borbu na oba kraja terena već uvod u skoro polučasovnu uspavanku. Ipak, negde na ulazu u poslednju trećinu prvog dela meča zazvonio je budilnik Ivanjičanima. Maričić je u 33. minutu ciljao u Mladenovića sa oko 20 metara, pa je dva minuta kasnije Aleksa Radonjić u šesnaestercu rivala spustio glavom Nemanji Đokiću, kojeg je sačekao blok.

Tražio je Javor šansu da ozbiljnije ugrozi protivnika i onda je kao dar s neba stigao slobodan udarac iz pozicije za Maričićev merak. Iskusni vezista je sa blizu 25 metara u 37. minutu tukao kudikamo bolje nego nešto ranije i lopta se zakoprcala u mreži - 0:1.

Tim sa juga Srbije odigrao je poluvreme za zaborav. Pre akcije bekova Filipa Klarića i Alekse Markovića u 44. minutu, koja je na centaršut ovog drugog rezultirala udarcem glavom Davida Ivića nedovoljno opasnim po Dimitrija Stevanovića, beležimo samo kosi hitac Đuričkovića u stratosferu.

Domaćin je popravio utisak u drugom poluvremenu. Krenulo je od pretnje Martina Anđelkovića u 49. minutu, kada je malo nedostajalo da Nikola Todosijević iz rikošet situacije postigne autogol. Dva minuta kasnije je Mateja Novaković promašio loptu iz fine situacije, kada je na scenu već stupio Đuričković sa centaršutevima i udarcima ka gostujućem golu. Posebno je bila zanimljiva parabola starog majstora sa "pola hektara" u 64. minutu, ali i pokušaj minut ranije.

Povremeno bi se javio Javor, kao u 69. minutu. Počelo je prodorom rezerviste Lazara Mićića, a završilo vrlo dobrim udarcem Đokića sa skoro 30 metara i intervencijom Mladenovića. Igrao se 88. minut kad je centrirao džoker Lazar Stojanović za strelca Đuričkovića - 1:1.

Po svemu - zasluženo.

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - 11. KOLO:

DUBOČICA 1923 - JAVOR 1:1 (0:1)

/Đuričković 88 - Maričić 37/

Gradski stadion Dubočica u Leskovcu.

Sudija: Dragutin Meničanin.

DUBOČICA 1923: Mladenović, Marković, Pavlović, Zlatković, Klarić (82. Ljubenović), Novaković (59. Ela), Sidibe (82. Petrović), Mendi (75. Santos), Đuričković, Anđelković (59. Stojanović), Ivić.

JAVOR: Stevanović, Bjeković, Kolaković, Todosijević, Konstantinov (78. Vilotić), Đokić, Saliman (62. Mićić), Akva (71. Fero), Maričić, Radonjić (78. Antvi), Mirosavljev (71. Nikolić).

MOZZART BET PRVA LIGA, 11. KOLO

Subota:

Smederevo - Vršac 1:0 (0:0)

/Hadžić 70/

Borac 1926 - TSC 2:2 (1:1)

/Spasojević 40, Jevtović 54 - Milosavić 39, 89/

Ponedeljak:

Grafičar - Teleoptik 4:1 (3:1)

/Lazić 15, Furtula 30, 44, 53 - Popović 41/

Proleter 023 - Jedinstvo Ub 3:0 (1:0)

/Silađi 26, Stanković 60, Gavrić 84/

Dubocica - Javor Ivanjica 1:1 (0:1)

/Đuričković 89 - Maričić 37/

FK Bor 1919 - Metalac Gornji Milanovac 0:2 (0:1)

/Mijailović 38, Entim 73/

20.00 (2,45) Loznica (3,20) Spartak Subotica (2,75)

Utorak

18.00 (2.10) Voždovac (3.20) Napredak (3.40)