Marko Lazetić, konačno!

Iskoristio je Zoran Mirković i ovu utakmicu da pruži šansu velikom broju igrača, ponovo je jedna postava igrala 60 minuta, a druga preostalih pola sata. Ulaskom igrača koji su prethodno bili starteri na stadionu TSC-a živnula je igra našeg tima, a rival dotučen sa još dva gola.

Srbija je povela u 25. minutu, kada je Jovan Mijatović uz mnogo sreće uspeo da se upiše u strelce. Nije to učinio iz penala dosuđenog zbog igranja rukom posle kornera, da bi na šut napadača Ajntraht Braunšvajga golman Iraka uspeo da zakači loptu, ali nedovoljno da bi je sprečio da završi u mreži.

Bilo je to i najzanimljiviji period igre u prvom delu utakmice, tokom kog je zbog povrede iz igre morao da izađe Bogdan Kostić. Zamenio ga je Matija Popović, a po završetku prvog dela utakmice došlo je i do promene golmana. Umesto Bogdana Matijaševića priliku je dobio Viktor Džodić. Nijedan nije imao mnogo posla večeras na Karađorđu...

U 60. minutu Mirković je istovremeno napravio još devet promena, a desetak minuta kasnije Lazetić se našao u najboljoj šansi utakmice. Doduše, malo više iskosa, ali je morao da šutira bolje nego što je učinio - pravo u gostujućeg golmana. Nije mu, ipak, dugo trebalo da popravi utisak.

Prelepim dodavanjem preko odbrane Iraka Marko Lazetić je upisao asistenciju za Aleksu Kuljanina, koji je pogodio i pre tri dana. Potom je napadač Noe konačno dočekao prvenac u dresu mlade reprezentacije. Odlično je šutirao glavom pod prečku na centaršut Matije Mitrovića iz slobodnjaka. Za novih 3:0 i podizanje samopouzdanja.

Naredne dve provere u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo koje će biti održano naredne godine u Srbiji i Albaniji, Orlići će imati protiv Rusije, 2. i 5. oktobra od 18 časova. Obe na terenu sportskog centra FSS u Staroj Pazovi.