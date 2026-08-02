Letos i zimus odbijali po 20.000.000 evra, sada ga prodali Ajntrahtu za 9.000.000

Zimus su razni klubovi opet hteli Onjediku. Aston Vila je pokazivala ozbiljno interesovanje, a Galatasaraj ponudio 5.000.000 evra za pozajmicu plus 15.000.000 evra za obavezan otkup ugovora. Ni to Briž nije prihvatio.

Međutim, nigerijski vezista je ovog leta ušao u poslednju godinu ugovora i Briž nije imao kud. Ajntraht je sačekao svoj momenat i ponudom od 9.000.000 evra naterao Belgijance da kapituliraju. Još prošlog leta je u razgovorima sa Onjedikom ostavio dobar utisak i nije prekidao kontakte sve do ovog leta kada je zaključio posao.

Onjedika je peto pojačanje Orlova iz Frankfurta ovog leta. Pored njega je došao i Bajernov mladi vezista Noel Aseko koji igra na istoj poziciji kao Onjedika i afirmisao se u Hanoveru na pozajmici u prethodnih godinu i po dana. U Frankfurt je stigao i mladi portugalski štoper Otavio iz Estrelja Amadore za 4.500.000 evra. Nešto više od 1.000.000 evra je izdvojeno za napadača Noela Futkua (23) iz Grojter Firta, a 3.500.000 evra za 18-godišnje krilo Malika Pimponga iz Midtjilanda.

I sve te investicije su nešto više od polovine zarade koju je Ajntraht ostvario prodajom Natanijela Brauna u Bajern za 50.000.000 evra. Još 18.000.000 su inkasirali od odlaska štopera Orelija Amende u Koventri, a 6.000.000 od prodaje desnog beka Rasmusa Kristensena u Midtjiland.

Što se Briža tiče, on je novac od Onjedike već investirao. I preko toga. Za 12.000.000 evra je dogovorio transfer engleskog veziste Fredija Potsa iz Vest Hema. Odlascima Onjedike i Aleksandra Stankovića, Briž je izgubio srce tima iz prošle sezone i moraće da rekonstruiše vezni red.