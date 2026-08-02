Stuparević doneo pobedu Napretku prvim golom u srpskom fudbalu posle četiri i po godine

Bio je to prvi Stuparevićev gol u srpskom fudbalu još od 21. februara 2022. godine, kada je u dresu Metalca zatresao mrežu Vojvodine u porazu sa 2:3. Zbirno gledano, nekadašnjem mladom reprezentativcu Srbije, koji je igrao i za Voždovac, ovo je 16. pogodak u domaćim takmičenjima.

Koliko mu je značio najbolje smo videli po Stuparevićevoj reakciji tokom proslave. Odmah je potrčao ka tribinama, skinuo dres i bacio ga ka Napretkovim navijačima. Nije umeo da sakrije emocije, jer bilo je jasno da će bodovi ostati u Kruševcu. Nije mario za žuti karton koji mu je pokazao sudija Miroslav Matić.

I pre tog gola gledali smo zanimljiv meč u Lazarevom gradu. Mogle su obe ekipe da dođu ranije do prednosti, ali u nekoliko navrata istakli su se Radanović sa jedne, odnosno Lazar Balević sa druge strane.

Filijala Crvene zvezde je doputovala u Kruševac sa jasnim planom da se nadigrava sa jednim od favorita za promociju u Mozzart Bet Superligu. Trener Milan Stegnjajić imao je pojačan tim dvojicom fudbalera koji su već igrali ove sezone takmičarske mečeve za prvaka Srbije, golmana Sava Radanovića i krilnog napadača Dimitrija Šarića. Obojica su na dvojnoj registraciji, a kako je Zvezda odložila meč koji je trebalo da igra ovog vikenda sa Radnikom iz Surdulice nije bilo nikakve prepreke da večeras istrče u Kruševcu od prvog minuta.

I obojica su se dobro pokazali.

Šarić je nekoliko puta ozbiljno pretio Baleviću, oba puta šutevima sa distance. U 19. minutu golman domaćeg tima je uspeo da odbrani udarac, dok je početkom drugog poluvremena Šarićev šut izblokirao Stefan Milošević pravovremenim uklizavanjem.

S druge strane, Radanović je morao da se istakne posle šuteva Andrije Milića, od čega je onaj iz 33. minuta bio posebno jak. Ipak, mladi golman Grafičara bio je dobro postavljen. No, u poslednjim trenucima meča nije mu bilo spasa, Stuparevićev šut je bio previše snažan i precizan, tako da se Grafičar vratio praznih šaka u Beograd.

NAPREDAK – GRAFIČAR 1:0 (0:0)

/Stuparević 90+4/

Stadion: Mladost (Kruševac)

Sudija: Miroslav Matić (Loznica)

Kartoni: Srećković, Milić, Stuparević (Napredak), Lazić i Bijelović (Grafičar)

Napredak: Balević, Janković (od 84. Novaković), Krstić, Ristić, Milošević, Mitrović, Stevanović, Milić, Srećković (od 84. Bogdanović), Gigić (od 61. Stuparević), Zuvić

Grafičar: Radanović, Bijelović, Furtula, Srnić (od 83. Jevremović), Lazić, Matanović (od 65. Vasiljević), Papović, Roganović, Lakićević, Šarić, Anokić (od 65. Živanović)

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 1. KOLO

Petak

Loznica - Proleter 023 0:0

Subota

Smederevo 1924 - Borac 1926 Čačak 3:1 (2:0)

/Spiridonović 37, Luković 39, Hadžić 49 – Đurić 48/

Javor - Teleoptik 5:1 (3:1)

/Mirosavljev 4 i 45, Radonjić 7, Kande 78, Nikolić 90 - Radosavljević 23/

Jedinstvo Ub - Metalac 0:1 (0:1)

/Lazarević 32/

Spartak - Bor 1919 3:0 (1:0)

/Pavlović 37, Mulato 53, Trajković 79/

TSC - OFK Vršac 1:0 (0:0)

/Milosavić 76/

Voždovac - GFK Dubočica 0:1 (0:0)

/Đuričković 49/

Nedelja

Napredak - Grafičar 1:0 (0:0)

/Stuparević 90+4/

***Kvote su podložne promenama