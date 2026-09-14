Lids kao u najboljim danima! Za spas časti domaćinima
Vreme čitanja: 10min | pon. 14.09.26. | 23:05
Njukasl izrešetan na Eland Roudu
Fantastičan meč odigrali su Njukasl i Lids početkom godine, kada su Svrake kao domaćini slavile sa 4:3. Triput je Lids vodio, ali se praznih šaka vratio na Eland Roud. Njukasl je sa dva gola u nadoknadi poslao goste kući u neverici. Osveta, i to sa ozbiljnom kamatom, servirana je večeras. Ovaj put Lidsovi igrači pobrinuli su se da protivnici ne stignu ni da pomisle na preokret. Od prve sekunde krenuli su u juriš, sa tri brza pogotka već u prvom poluvremenu najavili pobedu, da bi potom uvećali razliku po povratku sa odmora. Ipak, u finišu su spustili gas i omogućili mladom Bazumani Tureu utešni pogodak za konačnih 4:1.
I jedni i drugi u meč su ušli neporaženi ove sezone, ali se crno-beli na sever Engleske vraćaju ozbiljno uzdrmani, dok će se nešto niže, u Zapadnom Jorkširu, slaviti do duboko u noć. Lids je odigrao kao u najboljim danima, kao kada je u tri navrata stizao do šampionskog pehara u najjačem rangu engleskog fudbala. Sa ova tri boda probio se na treće mesto Premijer lige.
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Furiozno prvo poluvreme najavljeno je već prvim napadom. Nije prošlo ni 60 sekundu, a domaćini su imali šansu, korner i spornu situaciju u kaznenom prostoru rivala zbog igranja rukom. Procenio je sudija Majkl Salisburi da nije bilo osnova da dosudi najstrožu kaznu, ali nije to poremetilo planove Lidsovih igrača.
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Ekipa Danijela Farkea kidisala je na gol Njukasla kao da joj život zavisi od toga. Lopta je konstantno bila na polovini gostujućeg tima i samo se čekalo ko će je prvi poslati u mrežu. Dvaput je Lukaš Horniček sjajno reagovao na pokušaje Bogla, ali nije mogao da zaustavi i svoje saigrače. Posle šuta Tanake u 32. minutu lopta je pogodila Luisa Majlija i promenila pravac, uhvativši Čeha nemoćnog na krivoj nozi... Bio je to početak kraja za Njukasl. Samo dva minuta kasnije greška u dodavanju uzrokovala je da gosti ponovo vade loptu iz mreže. Ovaj put tamo ju je poslao Džejden Bogl, koji je bio u skoku zajedno sa Dominikom Kalvert-Luinom. Nije se bivši napadač Evertona tada upisao u strelce, ali jeste u nadoknadi prvog poluvremena.
Prethodno je Barns imao veliku šansu da vrati kakvu-takvu nadu igračima Njukasla, ipak, sprečio ga je Tarik Muharemović odličnim startom.
U pauzi između dva poluvremena Matijas Jaisle nije uspeo da trgne svoje fudbalere. U duelu dvojice nemačkih trenera apsolutnu pobedu odneo je Farke. Gol Noe Okafora pola sata pre kraja dodatno je rasplamsao euforičnu atmosferu na Eland Roudu. Uspeo je Lids da stigne do velike pobede, do ogromnog skoka na tabeli, ali i da odbrani čast domaćina u četvrtom kolu Premijer lige. Pretila je ova runda da bude tek treća u istoriji takmičenja bez pobede tima koji je igrao na svom stadionu.
PREMIJER LIGA – 4. KOLO
Subota
Bornmut - Brentford 2:2 (1:1)
/Klajvert 38, Tavernije 52 - Šade 34, 56/
Aston Vila - Notingem Forest 1:2 (0:0)
/Alison 74 - Delap 46, Igor Žezus 88/
Čelsi - Hal 2:2 (1:2)
/Rodžers 7, Žoao Pedro 65 - Belumi 28, 34/
Kristal Palas - Ipsvič 2:3 (1:2)
/Halaili 14, Larsen 75 - Emerson 23, Dejvis 45, Fleming 90/
Liverpul - Fulam 0:0
Totenhem - Everton 0:0
Sanderlend - Arsenal 0:2 (0:0)
/Gimarais 58, Saka 90+7/
Nedelja
Koventri - Brajton 0:5 (0:1)
/Kostulas 36, Jalkuje 51, Gros 69pen, Dank 83, Ajari 90+4/
Mančester junajted - Mančester Siti 0:1 (0:0)
/Haland 60/
Ponedeljak
Lids - Njukasl 4:1 (3:0)
/Majli 32ag, Bogl 34, Kalver-Luin 45+1, Okafor 59 - Ture 90/